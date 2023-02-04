Несколько домов, детский сад и центр гигиены в Кургане остались без воды

Из-за аварии на сетях в Кургане отключили холодную воду

В нескольких домах и в центре гигиены в Кургане отключили холодную воду Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Из-за аварии на водопроводных сетях несколько домов, детский сад и центр гигиены в Кургане остались без холодного водоснабжения. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей организации «Водный Союз».

«В связи с аварией на сетях водопровода по адресу: ул. К.Мяготина, 128 без холодной воды по этой улице остались дома: 126, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 152, 153, 155, 159, 161 (детский сад),161А, 163, 163А, 165А, 167, 169. Ресурса нет в нескольких домах по улице Ленина (33, 38, 44, 48А, 48Б)», — передает компания в своем telegram-канале.

Холодная вода временно отсутствует в четырех домах по улице Пушкина (183, 185, 187, 189). Ресурс перекрыт также в центре гигиены по адресу ул. Станционная, 62А. Холодное водоснабжение вернется после устранения аварии, конкретного времени в компании не назвали. Сообщается, что подвоз воды организован по адресу: ул. К.Мяготина,163А.