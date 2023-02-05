Shot: фигуристу Костомарову хотят ампутировать ногу

05 февраля 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

Роман Костомаров рискует лишиться ноги из-за гангрены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российскому фигуристу Роману Костомарову могут ампутировать ногу. По словам врачей, гангрена у спортсмена продолжает прогрессировать, передает Shot. «Сначала было принято решение ампутировать фигуристу только пальцы на обеих ногах, но теперь он может лишиться ноги», — сообщили в Shot. Там уточнили, что некроз тканей перешел на стопы. Врачи пытаются спасти ногу фигуриста, однако прогнозы в данный момент неутешительные, заключили в Shot. Ранее сообщалось, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Тогда его подключили к аппарату ИВЛ, а состояние спортсмена оценивалось как тяжелое. Позже стало известно, что фигурист пришел в сознание. На тот момент у него уменьшилось поражение легких. Тем не менее врачи продолжали колоть ему снотворное для восстановления организма.

Российскому фигуристу Роману Костомарову могут ампутировать ногу. По словам врачей, гангрена у спортсмена продолжает прогрессировать, передает Shot. «Сначала было принято решение ампутировать фигуристу только пальцы на обеих ногах, но теперь он может лишиться ноги», — сообщили в Shot. Там уточнили, что некроз тканей перешел на стопы. Врачи пытаются спасти ногу фигуриста, однако прогнозы в данный момент неутешительные, заключили в Shot. Ранее сообщалось, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Тогда его подключили к аппарату ИВЛ, а состояние спортсмена оценивалось как тяжелое. Позже стало известно, что фигурист пришел в сознание. На тот момент у него уменьшилось поражение легких. Тем не менее врачи продолжали колоть ему снотворное для восстановления организма.