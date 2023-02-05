Shot: фигуристу Костомарову хотят ампутировать ногу

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Роман Костомаров рискует лишиться ноги из-за гангрены Фото:

Российскому фигуристу Роману Костомарову могут ампутировать ногу. По словам врачей, гангрена у спортсмена продолжает прогрессировать, передает Shot.

«Сначала было принято решение ампутировать фигуристу только пальцы на обеих ногах, но теперь он может лишиться ноги», — сообщили в Shot. Там уточнили, что некроз тканей перешел на стопы. Врачи пытаются спасти ногу фигуриста, однако прогнозы в данный момент неутешительные, заключили в Shot.

Ранее сообщалось, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Тогда его подключили к аппарату ИВЛ, а состояние спортсмена оценивалось как тяжелое. Позже стало известно, что фигурист пришел в сознание. На тот момент у него уменьшилось поражение легких. Тем не менее врачи продолжали колоть ему снотворное для восстановления организма.

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Российскому фигуристу Роману Костомарову могут ампутировать ногу. По словам врачей, гангрена у спортсмена продолжает прогрессировать, передает Shot. «Сначала было принято решение ампутировать фигуристу только пальцы на обеих ногах, но теперь он может лишиться ноги», — сообщили в Shot. Там уточнили, что некроз тканей перешел на стопы. Врачи пытаются спасти ногу фигуриста, однако прогнозы в данный момент неутешительные, заключили в Shot. Ранее сообщалось, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Тогда его подключили к аппарату ИВЛ, а состояние спортсмена оценивалось как тяжелое. Позже стало известно, что фигурист пришел в сознание. На тот момент у него уменьшилось поражение легких. Тем не менее врачи продолжали колоть ему снотворное для восстановления организма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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