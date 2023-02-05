Россиянам объяснили, чем отличаются бронь и отсрочка от мобилизации

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Отправка призывников. Курган , армия, солдаты, призывники, призывной пункт
Многодетным отцам дают отсрочку от мобилизации Фото:
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Мобилизация в России

Отсрочка — это временное освобождение от мобилизации, а бронь — постоянное, в основном связанное с местом работы. О том, чем принципиально отличается бронь от отсрочки, рассказала «Парламентская газета».

Кому положена бронь:

Бронь освобождает от мобилизации на период, пока человек относится к определенным критериям. Например, в связи с работой в определенном месте, передает «Парламентская газета».

  • В Минобороны РФ сообщали, что в списке 23 отрасли, работникам которых положена бронь. Также сотрудник должен выполнять функции, которые критически важны для работоспособности предприятия. Список сотрудников определяет работодатель, затем его подают в военкомат. Бронь положена только тем, кто устроился на работу в нужной отрасли до объявления частичной мобилизации, стаж не имеет значения;
  • Бронь положена имеющим категорию «Д» в военном билете;
  • В случае достижения определенного возраста также дается бронь. Рядовым или сержантом уже нельзя стать в 50 лет, младшим офицером — в 60 лет, старшим офицером — в 65 лет;
  • Сотрудникам Государственной противопожарной службы, состоящим на специальном воинском учете тоже предоставляется бронь;
  • Бронь дают болеющим ВИЧ/СПИД. Также состоящим на учете в психоневрологических и наркологических диспансерах;
  • Находящимся под административным надзором после освобождения из тюрьмы положена бронь.

Кому положена отсрочка:

Отсрочка является временным освобождением от мобилизации в связи с определенными обстоятельствами. Например, в связи с наличием нескольких детей или получением высшего образования.

  • Отсрочку получают временно негодные к военной службе, это категория «Г». Срок отсрочки — полгода;
  • Студенты, которые впервые получают высшее образование и учатся очно или очно-заочно освобождены от мобилизации. Речь также идет об аспирантуре, ординатуре, ассентуре-стажировке;
  • В связи с состоянием здоровья можно получить отсрочку. Например, если запланирована хирургическая операция;
  • Ухаживающих за больными родственниками не мобилизуют. Речь идет об инвалидности первой группы или других серьезных проблемах со здоровьем;
  • Отсрочка положена опекунам несовершеннолетних братьев или сестер, если за ними больше некому ухаживать;
  • Если у мужчины есть беременная жена и трое детей до 16 лет, то дается отсрочка. Срок беременности должен быть не менее 22 недель;
  • Многодетные отцы с тремя и более детьми не подлежат мобилизации.

Также отсрочку получат отцы детей инвалидов, сообщала автор одного из законопроектов, депутат Нина Останина. В ближайшие полгода второй волны мобилизации не будет, сказал член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

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Отсрочка — это временное освобождение от мобилизации, а бронь — постоянное, в основном связанное с местом работы. О том, чем принципиально отличается бронь от отсрочки, рассказала «Парламентская газета». Кому положена бронь: Бронь освобождает от мобилизации на период, пока человек относится к определенным критериям. Например, в связи с работой в определенном месте, передает «Парламентская газета». Кому положена отсрочка: Отсрочка является временным освобождением от мобилизации в связи с определенными обстоятельствами. Например, в связи с наличием нескольких детей или получением высшего образования. Также отсрочку получат отцы детей инвалидов, сообщала автор одного из законопроектов, депутат Нина Останина. В ближайшие полгода второй волны мобилизации не будет, сказал член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.
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