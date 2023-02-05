Депутат Госдумы Водолацкий: действующие солдаты НАТО берут отпуск и едут на Украину наемниками

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Вооруженные силы Великобритании. stock, зима, военные, нато, наемник, stock
Иностранные наемники в рядах ВСУ являются кадровыми военными НАТО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Действующие солдаты и офицеры НАТО оформляют отпуск в своих подразделениях, и делают это для того, чтобы поехать на Украину в качестве наемников в рядах ВСУ. Об этом URA.RU рассказал зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Наемники в большинстве своем действующие солдаты и офицеры подразделений НАТО. На Украине они проходят боевое слаживание. На практике отрабатывают навыки убийства мирных граждан. Эта система работает уже несколько месяцев. Мы здесь видим наемников из Канады, огромное количество поляков, немцев, чехов. В принципе, представителей всех стран НАТО. Они в своих подразделениях пишут на отпуск, а после этого направляются на Украину», — сказал Виктор Володацкий.

Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что в зоне спецоперации на Украине появились наемники из Дании. Он подчеркнул, что Копенгаген никак не препятствовал вербовке.

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Действующие солдаты и офицеры НАТО оформляют отпуск в своих подразделениях, и делают это для того, чтобы поехать на Украину в качестве наемников в рядах ВСУ. Об этом URA.RU рассказал зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «Наемники в большинстве своем действующие солдаты и офицеры подразделений НАТО. На Украине они проходят боевое слаживание. На практике отрабатывают навыки убийства мирных граждан. Эта система работает уже несколько месяцев. Мы здесь видим наемников из Канады, огромное количество поляков, немцев, чехов. В принципе, представителей всех стран НАТО. Они в своих подразделениях пишут на отпуск, а после этого направляются на Украину», — сказал Виктор Володацкий. Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что в зоне спецоперации на Украине появились наемники из Дании. Он подчеркнул, что Копенгаген никак не препятствовал вербовке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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