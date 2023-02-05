Посол РФ заявил о появлении на Украине наемников из новой страны

Посол РФ в Дании: в зоне спецоперации появились датские наемники

05 февраля 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

Правительство Дании не препятствовало вербовке наемников, заявил Владимир Барбин Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне спецоперации на Украине появились наемники из Дании. Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин. «На Украине „засветились“ и датские наемники», — заявил Владимир Барбин. Его слова приводит РИА Новости. По словам дипломата, датское правительство не препятствовало вербовке военных украинским посольством в Копенгагене. Посол РФ отметил, что такие действия противоречат статусу дипломатического представительства. Ранее военный аналитик Александр Михайлов в беседе с URA.RU заявил, что на стороне ВСУ воюют наемники как минимум из 50 государств. Также сообщалось, что украинские военнослужащие обезглавливают трупы наемников, чтобы их было труднее опознать. Как сообщает Readovka, в Бахмуте бойцами ЧВК «Вагнер» были найдены солдаты без кистей рук и голов. Также военный эксперт Алексей Леонков сказал, что Польша готовится отправить в зону СВО от 10 до 40 тысяч военных под видом наемников и бойцов ЧВК.

В зоне спецоперации на Украине появились наемники из Дании. Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин. «На Украине „засветились“ и датские наемники», — заявил Владимир Барбин. Его слова приводит РИА Новости. По словам дипломата, датское правительство не препятствовало вербовке военных украинским посольством в Копенгагене. Посол РФ отметил, что такие действия противоречат статусу дипломатического представительства. Ранее военный аналитик Александр Михайлов в беседе с URA.RU заявил, что на стороне ВСУ воюют наемники как минимум из 50 государств. Также сообщалось, что украинские военнослужащие обезглавливают трупы наемников, чтобы их было труднее опознать. Как сообщает Readovka, в Бахмуте бойцами ЧВК «Вагнер» были найдены солдаты без кистей рук и голов. Также военный эксперт Алексей Леонков сказал, что Польша готовится отправить в зону СВО от 10 до 40 тысяч военных под видом наемников и бойцов ЧВК.