Посол РФ заявил о появлении на Украине наемников из новой страны

Посол РФ в Дании: в зоне спецоперации появились датские наемники
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Вооруженные силы Украины. stock, бмп, ВСУ, украинские военные, stock
Правительство Дании не препятствовало вербовке наемников, заявил Владимир Барбин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне спецоперации на Украине появились наемники из Дании. Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

«На Украине „засветились“ и датские наемники», — заявил Владимир Барбин. Его слова приводит РИА Новости. По словам дипломата, датское правительство не препятствовало вербовке военных украинским посольством в Копенгагене. Посол РФ отметил, что такие действия противоречат статусу дипломатического представительства.

Ранее военный аналитик Александр Михайлов в беседе с URA.RU заявил, что на стороне ВСУ воюют наемники как минимум из 50 государств. Также сообщалось, что украинские военнослужащие обезглавливают трупы наемников, чтобы их было труднее опознать. Как сообщает Readovka, в Бахмуте бойцами ЧВК «Вагнер» были найдены солдаты без кистей рук и голов. Также военный эксперт Алексей Леонков сказал, что Польша готовится отправить в зону СВО от 10 до 40 тысяч военных под видом наемников и бойцов ЧВК.

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В зоне спецоперации на Украине появились наемники из Дании. Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин. «На Украине „засветились“ и датские наемники», — заявил Владимир Барбин. Его слова приводит РИА Новости. По словам дипломата, датское правительство не препятствовало вербовке военных украинским посольством в Копенгагене. Посол РФ отметил, что такие действия противоречат статусу дипломатического представительства. Ранее военный аналитик Александр Михайлов в беседе с URA.RU заявил, что на стороне ВСУ воюют наемники как минимум из 50 государств. Также сообщалось, что украинские военнослужащие обезглавливают трупы наемников, чтобы их было труднее опознать. Как сообщает Readovka, в Бахмуте бойцами ЧВК «Вагнер» были найдены солдаты без кистей рук и голов. Также военный эксперт Алексей Леонков сказал, что Польша готовится отправить в зону СВО от 10 до 40 тысяч военных под видом наемников и бойцов ЧВК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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