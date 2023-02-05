Посол РФ заявил о появлении на Украине наемников из новой страны

В зоне спецоперации на Украине появились наемники из Дании. Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин.
«На Украине „засветились“ и датские наемники», — заявил Владимир Барбин. Его слова приводит РИА Новости. По словам дипломата, датское правительство не препятствовало вербовке военных украинским посольством в Копенгагене. Посол РФ отметил, что такие действия противоречат статусу дипломатического представительства.
Ранее военный аналитик Александр Михайлов в беседе с URA.RU заявил, что на стороне ВСУ воюют наемники как минимум из 50 государств. Также сообщалось, что украинские военнослужащие обезглавливают трупы наемников, чтобы их было труднее опознать. Как сообщает Readovka, в Бахмуте бойцами ЧВК «Вагнер» были найдены солдаты без кистей рук и голов. Также военный эксперт Алексей Леонков сказал, что Польша готовится отправить в зону СВО от 10 до 40 тысяч военных под видом наемников и бойцов ЧВК.
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