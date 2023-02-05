Минобороны РФ заявило о масштабной провокации ВСУ в Краматорске

Минобороны РФ: Киев готовит взрыв больниц в Краматорске, чтобы обвинить Россию

05 февраля 2023 в 20:02 Размер текста - 17 +

Цель — обвинить Россию в «преднамеренном ударе» по гражданским объектам Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские спецслужбы готовятся осуществить масштабную провокацию для обвинения России в совершении якобы «военных преступлений». Об этом заявил в Минобороны России, уточнив, что информация подтверждена несколькими независимыми источниками. «Киевским режимом спланирован управляемый подрыв зданий наркологического и онкологического диспансеров в Краматорске, а также первой городской больницы по улице Алексея Тихого. Цель — обвинить Россию в „преднамеренном ударе“ по гражданским объектам», — говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине, опубликованном в официальном telegram-канале Минобороны РФ. По данным МО РФ, в Краматорск прибыли журналисты западных СМИ. Их сопровождают сотрудники СБУ. Персонал медучреждений отправлен на удаленные работы. «В западных СМИ подрыв … будет представлен как очередное „злодеяние“ российских войск, требующее ответной реакции мирового сообщества и ускорения поставок Киеву дальнобойных ракет для ударов по территории России», — отметили в Минобороны.

Украинские спецслужбы готовятся осуществить масштабную провокацию для обвинения России в совершении якобы «военных преступлений». Об этом заявил в Минобороны России, уточнив, что информация подтверждена несколькими независимыми источниками. «Киевским режимом спланирован управляемый подрыв зданий наркологического и онкологического диспансеров в Краматорске, а также первой городской больницы по улице Алексея Тихого. Цель — обвинить Россию в „преднамеренном ударе“ по гражданским объектам», — говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине, опубликованном в официальном telegram-канале Минобороны РФ. По данным МО РФ, в Краматорск прибыли журналисты западных СМИ. Их сопровождают сотрудники СБУ. Персонал медучреждений отправлен на удаленные работы. «В западных СМИ подрыв … будет представлен как очередное „злодеяние“ российских войск, требующее ответной реакции мирового сообщества и ускорения поставок Киеву дальнобойных ракет для ударов по территории России», — отметили в Минобороны.