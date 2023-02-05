Минобороны РФ заявило о масштабной провокации ВСУ в Краматорске

Минобороны РФ: Киев готовит взрыв больниц в Краматорске, чтобы обвинить Россию
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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Магнитогорск, мчс, руины, последствия взрыва
Цель — обвинить Россию в «преднамеренном ударе» по гражданским объектам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские спецслужбы готовятся осуществить масштабную провокацию для обвинения России в совершении якобы «военных преступлений». Об этом заявил в Минобороны России, уточнив, что информация подтверждена несколькими независимыми источниками.

«Киевским режимом спланирован управляемый подрыв зданий наркологического и онкологического диспансеров в Краматорске, а также первой городской больницы по улице Алексея Тихого. Цель — обвинить Россию в „преднамеренном ударе“ по гражданским объектам», — говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине, опубликованном в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

По данным МО РФ, в Краматорск прибыли журналисты западных СМИ. Их сопровождают сотрудники СБУ. Персонал медучреждений отправлен на удаленные работы.

«В западных СМИ подрыв … будет представлен как очередное „злодеяние“ российских войск, требующее ответной реакции мирового сообщества и ускорения поставок Киеву дальнобойных ракет для ударов по территории России», — отметили в Минобороны.

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Украинские спецслужбы готовятся осуществить масштабную провокацию для обвинения России в совершении якобы «военных преступлений». Об этом заявил в Минобороны России, уточнив, что информация подтверждена несколькими независимыми источниками. «Киевским режимом спланирован управляемый подрыв зданий наркологического и онкологического диспансеров в Краматорске, а также первой городской больницы по улице Алексея Тихого. Цель — обвинить Россию в „преднамеренном ударе“ по гражданским объектам», — говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине, опубликованном в официальном telegram-канале Минобороны РФ. По данным МО РФ, в Краматорск прибыли журналисты западных СМИ. Их сопровождают сотрудники СБУ. Персонал медучреждений отправлен на удаленные работы. «В западных СМИ подрыв … будет представлен как очередное „злодеяние“ российских войск, требующее ответной реакции мирового сообщества и ускорения поставок Киеву дальнобойных ракет для ударов по территории России», — отметили в Минобороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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