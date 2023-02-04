В Советском районе (ХМАО) в рамках акции «Посылка солдату» жители и организации собрали более трех тонн гуманитарного груза. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава района Евгений Буренков.
«В рамках акции „Посылка солдату“ от жителей и организаций Советского района сформировано более 300 посылок. Общий вес собранного груза составляет более 3-х тонн. Завтра груз будет отправлен в г. Ханты-Мансийск, в региональный пункт сбора, куда поступают грузы из всех муниципалитетов Югры», — говорится в сообщении.
Буренков отметил активное участие в проведении акции большого количества добровольцев и однопартийцев из всех поселений Советского района. Гуманитарный груз формируется в местном отделении партии «Единая Россия».
Ранее URA.RU сообщало, что депутаты думы ХМАО и думы Ханты-Мансийска отправились в зону СВО, чтобы передать несколько УАЗиков «буханок» для мобилизованных из округа. Помимо автомобилей, депутаты привезли в госпиталь 25 километров марли, а также письма и фотографии для мобилизованных от их близких и родных.
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