04 февраля 2023
03 февраля 2023

В районе ХМАО собрали более трех тонн посылок в зону СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, гуманитарный груз
Из Советского района груз отправится в Ханты-Мансийск, а затем в зону СВО Фото:

В Советском районе (ХМАО) в рамках акции «Посылка солдату» жители и организации собрали более трех тонн гуманитарного груза. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава района Евгений Буренков.

«В рамках акции „Посылка солдату“ от жителей и организаций Советского района сформировано более 300 посылок. Общий вес собранного груза составляет более 3-х тонн. Завтра груз будет отправлен в г. Ханты-Мансийск, в региональный пункт сбора, куда поступают грузы из всех муниципалитетов Югры», — говорится в сообщении.

Буренков отметил активное участие в проведении акции большого количества добровольцев и однопартийцев из всех поселений Советского района. Гуманитарный груз формируется в местном отделении партии «Единая Россия».

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты думы ХМАО и думы Ханты-Мансийска отправились в зону СВО, чтобы передать несколько УАЗиков «буханок» для мобилизованных из округа. Помимо автомобилей, депутаты привезли в госпиталь 25 километров марли, а также письма и фотографии для мобилизованных от их близких и родных.

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В Советском районе (ХМАО) в рамках акции «Посылка солдату» жители и организации собрали более трех тонн гуманитарного груза. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава района Евгений Буренков. «В рамках акции „Посылка солдату“ от жителей и организаций Советского района сформировано более 300 посылок. Общий вес собранного груза составляет более 3-х тонн. Завтра груз будет отправлен в г. Ханты-Мансийск, в региональный пункт сбора, куда поступают грузы из всех муниципалитетов Югры», — говорится в сообщении. Буренков отметил активное участие в проведении акции большого количества добровольцев и однопартийцев из всех поселений Советского района. Гуманитарный груз формируется в местном отделении партии «Единая Россия». Ранее URA.RU сообщало, что депутаты думы ХМАО и думы Ханты-Мансийска отправились в зону СВО, чтобы передать несколько УАЗиков «буханок» для мобилизованных из округа. Помимо автомобилей, депутаты привезли в госпиталь 25 километров марли, а также письма и фотографии для мобилизованных от их близких и родных.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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