Экс-советник Пентагона: во время визита в США Залужный тайно раскрыл потери ВСУ

Валерий Залужный тайно сообщил американцам о гибели 257 тысяч солдат ВСУ

05 февраля 2023 в 23:43 Размер текста - 17 +

Валерий Залужный раскрыл американцам реальные потери ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный в приватной беседе раскрыл представителям Пентагона реальные потери армии страны. Согласно его сообщению, киевский режим лишился 257 тысяч человек с февраля прошлого года. Секретом командующего ВСУ поделился экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Когда генерал Залужный был в США, он встретился с министром обороны Ллойдом Остином и <…> с генералом Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов. Он тайно сообщил им, что Украина потеряла 257 тысяч человек с начала (конфликта — прим. URA.RU)», — рассказал Макгрегор в своем видеоблоге на YouTube . С 24 февраля Россия проводит на Украине специальную военную операцию (СВО) по демилитаризации и денацификации киевского режима. Согласно сообщению президента России Владимира Путина, главной целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса от агрессии украинских властей. Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского пожаловались на слишком «высокую цену» удержания одного из пунктов дислокации ВСУ — Бахмута (Артемовск), передает RT. Кандидат политических наук директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков, однако, заявил, что украинскому лидеру безразлична жизнь своих солдат, он готов пожертвовать десятками тысяч человек ради политических выгод. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный в приватной беседе раскрыл представителям Пентагона реальные потери армии страны. Согласно его сообщению, киевский режим лишился 257 тысяч человек с февраля прошлого года. Секретом командующего ВСУ поделился экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Когда генерал Залужный был в США, он встретился с министром обороны Ллойдом Остином и <…> с генералом Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов. Он тайно сообщил им, что Украина потеряла 257 тысяч человек с начала (конфликта — прим. URA.RU)», — рассказал Макгрегор в своем видеоблоге на YouTube. С 24 февраля Россия проводит на Украине специальную военную операцию (СВО) по демилитаризации и денацификации киевского режима. Согласно сообщению президента России Владимира Путина, главной целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса от агрессии украинских властей. Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского пожаловались на слишком «высокую цену» удержания одного из пунктов дислокации ВСУ — Бахмута (Артемовск), передает RT. Кандидат политических наук директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков, однако, заявил, что украинскому лидеру безразлична жизнь своих солдат, он готов пожертвовать десятками тысяч человек ради политических выгод.