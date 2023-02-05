Политолог Марков: Зеленский готов пожертвовать десятками тысяч солдат ради выгоды

05 февраля 2023 в 20:44 Размер текста - 17 +

Президент Украины Владимир Зеленский готов пожертвовать в Бахмуте (Артемовск) десятками тысяч солдат ВСУ ради политической выгоды. Об этом рассказал политолог, общественный деятель, кандидат политических наук Директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков. «Бои за Бахмут продолжаются, несмотря на огромные, уже в десятки тысяч, потери ВСУ, потому что упорные бои за Бахмут приносят Зеленскому политическую выгоду», — цитируют Argumenti.ru Маркова. По его словам, бои на этом направлении повышают моральный дух украинской армии и населения страны. Десятки тысяч людей получают похоронки и из-за этого больше ненавидят Россию, сказал Марков. Также за счет этого Украина может получить больше оружия от Запада. Российская армия готовится взять Бахмут в огневое кольцо. Украина начала стягивать резервы на это направление. Для взятия города военные РФ должны перекрыть трассу из Часов Яра, сказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. В Офисе Зеленского сообщали, что Украина платит «высочайшую цену» за удержание Бахмута, но не сдаст его. 5 февраля стало известно, что ВСУ отступили из северных кварталов Бахмута. Внутри города идут ожесточенные бои, рассказал боец ЧВК «Вагнер».