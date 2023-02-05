Зеленский ввел санкции против компаний из Свердловской области

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против десяти свердловских компаний сроком на 50 лет. Под них попали АО «Изотоп» (Екатеринбург), ООО «Экоальанс» (Новоуральск), Завод электрохимических образований (Новоуральск), следует из указа, который опубликован на сайте украинского лидера.
Также под санкции попали ОАО «Институт реакторных материалов» (Заречный), АО «Объединенная компания „Разделительно-сублиматный комплекс“, Уральский электрохимический комбинат, ООО „Научно-производственное объединение ‚Центротех‘, АО ‚Центр по обогащению урана‘ (все — Новоуральск), Уральский электромеханический завод (Екатеринбург) и комбинат ‚Электрохимприбор‘ (Лесной). Ограничения включили в себя блокировку активов, запрет на выведение средств за пределы Украины и полное прекращение каких-либо торговых операций.
Ранее URA.RU сообщало, что США ввели санкции против Уральского завода гражданской авиации и «Авиакон Цитотранс». Владимир Зеленский ввел санкции против Екатеринбургского митрополита Кульберга.
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