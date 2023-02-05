Курганская мэрия раскритиковала вандалов, которые сломали скульптуру «Чужого»

У скульптуры оторвали лапу и выломали ядра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Кургана раскритиковала вандалов, отломавших лапу и выломавших ядра у скульптуры, посвященной персонажу фильма «Чужой». На хулиганов написано заявление в полицию, сообщает мэрия в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

«По данному факту написано заявление в полицию. <…> Очень жаль, когда в период восстановления и созидания, открытия нового производства, до сих пор находятся те, кто разрушают все вокруг себя. Этим они вредят не только городу, но и самим себе», — говорится в посте мэрии.

Ранее читатель URA.RU сообщил, что в Кургане вандалы повредили скульптуру, посвященную персонажу фильма «Чужой». По его словам, у фигуры оторвали лапу и унесли ядра.