05 февраля 2023
04 февраля 2023
03 февраля 2023

Курганская мэрия раскритиковала вандалов, которые сломали скульптуру «Чужого»

© Служба новостей «URA.RU»
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Чужой в ЦПКиО. Курган, арт объект, чужой
У скульптуры оторвали лапу и выломали ядра Фото:

Администрация Кургана раскритиковала вандалов, отломавших лапу и выломавших ядра у скульптуры, посвященной персонажу фильма «Чужой». На хулиганов написано заявление в полицию, сообщает мэрия в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

«По данному факту написано заявление в полицию. <…> Очень жаль, когда в период восстановления и созидания, открытия нового производства, до сих пор находятся те, кто разрушают все вокруг себя. Этим они вредят не только городу, но и самим себе», — говорится в посте мэрии.

Ранее читатель URA.RU сообщил, что в Кургане вандалы повредили скульптуру, посвященную персонажу фильма «Чужой». По его словам, у фигуры оторвали лапу и унесли ядра.

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Администрация Кургана раскритиковала вандалов, отломавших лапу и выломавших ядра у скульптуры, посвященной персонажу фильма «Чужой». На хулиганов написано заявление в полицию, сообщает мэрия в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «По данному факту написано заявление в полицию. <…> Очень жаль, когда в период восстановления и созидания, открытия нового производства, до сих пор находятся те, кто разрушают все вокруг себя. Этим они вредят не только городу, но и самим себе», — говорится в посте мэрии. Ранее читатель URA.RU сообщил, что в Кургане вандалы повредили скульптуру, посвященную персонажу фильма «Чужой». По его словам, у фигуры оторвали лапу и унесли ядра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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