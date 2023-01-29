29 января 2023
28 января 2023
27 января 2023

Вандалы в Кургане оторвали яйца у скульптуры «Чужого». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Раньше одно из яиц находилось в лапе ксеноморфа Фото:

В Кургане вандалы оторвали два яйца у скульптуры, посвященной персонажу фильма «Чужой». Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Увидел, что в Центральном парке культуры и отдыха вандалы повредили „Чужого“. Отсутствует яйцо, которое было в лапе у ксеноморфа. Еще одно яйцо было в маленьких лапках. Их оторвали. Одну лапку, в которой было яйцо, положили на спину „Чужому“», — рассказал читатель.

Корреспондент URA.RU приехал на место и убедился в том, что скульптура была испорчена. «Собственник данного объекта с заявлением о порче имущества в полицию не обращался», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного УМВД.

Скульптуру, посвященную ксеноморфу, установили в ЦПКиО 15 апреля 2021 года. Телеведущий Иван Ургант в своей передаче предположил, что Курган — родина «чужих». Ургант пошутил, что ксеноморфы уехали из Кургана во время коллективизации. Главный редактор журнала «Правила жизни» Сергей Минаев шутил, что Курган давно относится к другой вселенной, поэтому в нем установили такую скульптуру.

Раньше у скульптуры были маленькие лапки, в которых находилось одно из яиц
Фото:
Арт- объект в Центральном парке. Курган
Так выглядела скульптура до того, как ее повредили вандалы
Фото:

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В Кургане вандалы оторвали два яйца у скульптуры, посвященной персонажу фильма «Чужой». Об этом URA.RU сообщил читатель. «Увидел, что в Центральном парке культуры и отдыха вандалы повредили „Чужого“. Отсутствует яйцо, которое было в лапе у ксеноморфа. Еще одно яйцо было в маленьких лапках. Их оторвали. Одну лапку, в которой было яйцо, положили на спину „Чужому“», — рассказал читатель. Корреспондент URA.RU приехал на место и убедился в том, что скульптура была испорчена. «Собственник данного объекта с заявлением о порче имущества в полицию не обращался», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного УМВД. Скульптуру, посвященную ксеноморфу, установили в ЦПКиО 15 апреля 2021 года. Телеведущий Иван Ургант в своей передаче предположил, что Курган — родина «чужих». Ургант пошутил, что ксеноморфы уехали из Кургана во время коллективизации. Главный редактор журнала «Правила жизни» Сергей Минаев шутил, что Курган давно относится к другой вселенной, поэтому в нем установили такую скульптуру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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