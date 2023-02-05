Lidovky: поставки западных танков Украине оказались под угрозой срыва

06 февраля 2023 в 03:08 Размер текста - 17 +

Поставки танков для ВСУ рискуют сорваться из-за проблем с логистикой Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Танки, которые Запад пообещал Вооруженным силам Украины (ВСУ), могут столкнутся со значительными проблемами, связанными с логистикой. Существует вероятность, что техника вовсе не доберется до пункта назначения. Об этом сообщил чешский военный журналист Томаш Влах. «Их [танки] еще нужно доставить на поле боя в тайне от России. Украинские войска вряд ли смогут выполнить эту задачу успешно. Западные танки могут так и не доехать до места назначения. Внедрение западной бронетехники будет сопровождаться <…> логистической „битвой“ за быстроту поставок и бесперебойное снабжение», — рассказал Влах в статье для чешского издания Lidovky . Он также подчеркнул, что на обеспечение логистики потребуется бросить даже большее количество людей, нежели на фронт. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию (СВО). Президент России Владимир Путин в качестве основных задач СВО назвал защиту мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима, а также денацификацию и демилитаризацию последнего. Германия и США договорились организовать ВСУ поставки танков. Бундесвер запланировал для Киева 80 единиц тяжелой техники модели Leopard 2, американцы обязались направить танки модели Abrams. Согласно сообщению президента США Джо Байдена, количество последних составит чуть более трех десятков. Кроме того, американский ВПК уже направил на Украину первые 60 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Танки, которые Запад пообещал Вооруженным силам Украины (ВСУ), могут столкнутся со значительными проблемами, связанными с логистикой. Существует вероятность, что техника вовсе не доберется до пункта назначения. Об этом сообщил чешский военный журналист Томаш Влах. «Их [танки] еще нужно доставить на поле боя в тайне от России. Украинские войска вряд ли смогут выполнить эту задачу успешно. Западные танки могут так и не доехать до места назначения. Внедрение западной бронетехники будет сопровождаться <…> логистической „битвой“ за быстроту поставок и бесперебойное снабжение», — рассказал Влах в статье для чешского издания Lidovky. Он также подчеркнул, что на обеспечение логистики потребуется бросить даже большее количество людей, нежели на фронт. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию (СВО). Президент России Владимир Путин в качестве основных задач СВО назвал защиту мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима, а также денацификацию и демилитаризацию последнего. Германия и США договорились организовать ВСУ поставки танков. Бундесвер запланировал для Киева 80 единиц тяжелой техники модели Leopard 2, американцы обязались направить танки модели Abrams. Согласно сообщению президента США Джо Байдена, количество последних составит чуть более трех десятков. Кроме того, американский ВПК уже направил на Украину первые 60 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, передает RT.