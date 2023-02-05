05 февраля 2023
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В курганском ТЦ сработала пожарная тревога. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция ТЦ Гипер-Сити. г. Курган (необр), тц гиперсити, hiper city
Комментаторы предположили, что пожарная тревога была учебной Фото:

В Курганском торговом центре «Гиперсити» эвакуировали посетителей из-за сработавшей пожарной тревоги. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Пожарная тревога в „Гиперсити“», — пишет Ирина Никишина. Комментаторы предположили, что тревога была учебной.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Курганской области. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало, что в курганском ТЦ «Гиперсити» эвакуировали людей. По информации УМВД России по Курганской области, причиной послужило сообщение о подозрительном предмете.

В ТЦ «Гиперсити» сработала пожарная тревога

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В Курганском торговом центре «Гиперсити» эвакуировали посетителей из-за сработавшей пожарной тревоги. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Пожарная тревога в „Гиперсити“», — пишет Ирина Никишина. Комментаторы предположили, что тревога была учебной. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Курганской области. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU писало, что в курганском ТЦ «Гиперсити» эвакуировали людей. По информации УМВД России по Курганской области, причиной послужило сообщение о подозрительном предмете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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