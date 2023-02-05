В курганском ТЦ сработала пожарная тревога. Фото, видео

06 февраля 2023 в 03:46 Размер текста - 17 +

Комментаторы предположили, что пожарная тревога была учебной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганском торговом центре «Гиперсити» эвакуировали посетителей из-за сработавшей пожарной тревоги. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Пожарная тревога в „Гиперсити“», — пишет Ирина Никишина. Комментаторы предположили, что тревога была учебной. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Курганской области. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU писало, что в курганском ТЦ «Гиперсити» эвакуировали людей. По информации УМВД России по Курганской области, причиной послужило сообщение о подозрительном предмете. В ТЦ «Гиперсити» сработала пожарная тревога Ирина Никишина

В Курганском торговом центре «Гиперсити» эвакуировали посетителей из-за сработавшей пожарной тревоги. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Пожарная тревога в „Гиперсити“», — пишет Ирина Никишина. Комментаторы предположили, что тревога была учебной. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Курганской области. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU писало, что в курганском ТЦ «Гиперсити» эвакуировали людей. По информации УМВД России по Курганской области, причиной послужило сообщение о подозрительном предмете.