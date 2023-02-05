Комментаторы предположили, что пожарная тревога была учебной
В Курганском торговом центре «Гиперсити» эвакуировали посетителей из-за сработавшей пожарной тревоги. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».
«Пожарная тревога в „Гиперсити“», — пишет Ирина Никишина. Комментаторы предположили, что тревога была учебной.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Курганской области. На момент публикации ответ не был получен.
Ранее URA.RU писало, что в курганском ТЦ «Гиперсити» эвакуировали людей. По информации УМВД России по Курганской области, причиной послужило сообщение о подозрительном предмете.
В ТЦ «Гиперсити» сработала пожарная тревога
О важных для каждого курганца событиях — в Telegram-канале «Курганистан». Подпишитесь, жмите на ссылку.