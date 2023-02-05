05 февраля 2023
04 февраля 2023
03 февраля 2023

Курганская компания попала в список санкций Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Санкционный список утвердил Владимир Зеленский Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский внес в список санкций АО «Далур», которое находится в Далматовском муниципальном округе (Курганская область). Указ размещен на официальном сайте украинского президента.

«АО „Далур“. Местоположение: Курганская область, Далматовский район, с. Уксянское. Вид ограничительной меры: блокировка активов, запрет на распоряжение ими, прекращение торговых операций, прекращение транзита по территории Украины, запрет на вывод капитала за территорию Украины», — говорится в указе. Также в список входит еще шесть видов ограничительных мер. Санкции введены против компании на 50 лет.

Ранее URA.RU писало, что в список санкций Евросоюза попал оборонный завод «Курганприбор». Из документа следует, что компания «несет ответственность за поддержку действий, угрожающих Украине».

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в список санкций АО «Далур», которое находится в Далматовском муниципальном округе (Курганская область). Указ размещен на официальном сайте украинского президента. «АО „Далур“. Местоположение: Курганская область, Далматовский район, с. Уксянское. Вид ограничительной меры: блокировка активов, запрет на распоряжение ими, прекращение торговых операций, прекращение транзита по территории Украины, запрет на вывод капитала за территорию Украины», — говорится в указе. Также в список входит еще шесть видов ограничительных мер. Санкции введены против компании на 50 лет. Ранее URA.RU писало, что в список санкций Евросоюза попал оборонный завод «Курганприбор». Из документа следует, что компания «несет ответственность за поддержку действий, угрожающих Украине».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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