В Кургане ищут электрогазосварщиков для работы в Татарстане за 234 000 рублей

Курганцев приглашают на работу в Татарстане за 234 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане ищут желающих работать электрогазосварщиками в Республике Татарстан. Вахтовикам обещают зарплату более 200 тысяч рублей. Информация о вакансии опубликована на популярном сайте с объявлениями.

«На производство в город Набережные Челны (Республика Татарстан) требуются электрогазосварщики с опытом работы. Вахта: 60/30 дней. Обязанности: резка и соединение металлов с образованием равнопрочной неразъемной конструкции с помощью сварочного оборудования. Заработная плата — 234 000 рублей», — указано в вакансии.

В объявлении говорится, что работодатель предоставляет бесплатное проживание в отремонтированных общежитиях, спецодежду и проведение медкомиссии. Кроме этого, работникам будут компенсировать проезд за каждую смену и съем жилья.

Также в город Казань в Татарстане ищут токарей на зарплату до 220 тысяч рублей. Желающим работать необходимо иметь 5-6 разряд и опыт работы более одного года.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ищут строителей железных дорог на Дальнем Востоке. Вахтовикам готовы до 160 тысяч рублей. Также курганцам предлагали устроиться на работу водителями самосвалов в Якутии за 240 тысяч рублей.