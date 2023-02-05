Житель Тюмени отпустил на волю трофейную щуку. Видео

06 февраля 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

Мужчина подсек свой лучший улов на Туре (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменец поймал на Туре трофейную щуку весом более семи килограммов, однако пожалел рыбу и отпустил ее на волю. Видео улова мужчина опубликовал в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». «Прибыли на место, в течении 40 минут было глухо, ни тычка. Чуть позже мощнейший удар, палка в дугу, рев фрикциона, море адреналина и результат — трофей на 7200! Рыбалкой остались довольны, ни одна рыба в этот раз не пострадала, отправилась подрастать и радовать поклевками», — написал Иван Юрьевич в группе для рыбаков. Мужчина также поделился, что рыбалка состоялась на реке Туре. В комментариях подписчики поступок товарища по хобби одобрили. «Низкий поклон за отпущенную щуку. Пусть растет», — отметил Алексей Саранча. «Хорошо, что такие рыбы клюют у тех, кто их отпускает! Респект и уважуха», — написал Егор Вячеславов. Ранее URA.RU писало, что тюменских рыбаков предупредили о смертельной опасности на озере Андреевском. Из-за промоин люди рискуют провалиться под лед. Фото: Иван Юрьевич, «ВКонтакте»

Тюменец поймал на Туре трофейную щуку весом более семи килограммов, однако пожалел рыбу и отпустил ее на волю. Видео улова мужчина опубликовал в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». «Прибыли на место, в течении 40 минут было глухо, ни тычка. Чуть позже мощнейший удар, палка в дугу, рев фрикциона, море адреналина и результат — трофей на 7200! Рыбалкой остались довольны, ни одна рыба в этот раз не пострадала, отправилась подрастать и радовать поклевками», — написал Иван Юрьевич в группе для рыбаков. Мужчина также поделился, что рыбалка состоялась на реке Туре. В комментариях подписчики поступок товарища по хобби одобрили. «Низкий поклон за отпущенную щуку. Пусть растет», — отметил Алексей Саранча. «Хорошо, что такие рыбы клюют у тех, кто их отпускает! Респект и уважуха», — написал Егор Вячеславов. Ранее URA.RU писало, что тюменских рыбаков предупредили о смертельной опасности на озере Андреевском. Из-за промоин люди рискуют провалиться под лед.