Тюменец поймал на Туре трофейную щуку весом более семи килограммов, однако пожалел рыбу и отпустил ее на волю. Видео улова мужчина опубликовал в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».
«Прибыли на место, в течении 40 минут было глухо, ни тычка. Чуть позже мощнейший удар, палка в дугу, рев фрикциона, море адреналина и результат — трофей на 7200! Рыбалкой остались довольны, ни одна рыба в этот раз не пострадала, отправилась подрастать и радовать поклевками», — написал Иван Юрьевич в группе для рыбаков.
Мужчина также поделился, что рыбалка состоялась на реке Туре. В комментариях подписчики поступок товарища по хобби одобрили. «Низкий поклон за отпущенную щуку. Пусть растет», — отметил Алексей Саранча. «Хорошо, что такие рыбы клюют у тех, кто их отпускает! Респект и уважуха», — написал Егор Вячеславов.
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