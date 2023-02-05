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03 февраля 2023

Житель Тюмени отпустил на волю трофейную щуку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина подсек свой лучший улов на Туре (архивное фото) Фото:

Тюменец поймал на Туре трофейную щуку весом более семи килограммов, однако пожалел рыбу и отпустил ее на волю. Видео улова мужчина опубликовал в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

«Прибыли на место, в течении 40 минут было глухо, ни тычка. Чуть позже мощнейший удар, палка в дугу, рев фрикциона, море адреналина и результат — трофей на 7200! Рыбалкой остались довольны, ни одна рыба в этот раз не пострадала, отправилась подрастать и радовать поклевками», — написал Иван Юрьевич в группе для рыбаков.

Мужчина также поделился, что рыбалка состоялась на реке Туре. В комментариях подписчики поступок товарища по хобби одобрили. «Низкий поклон за отпущенную щуку. Пусть растет», — отметил Алексей Саранча. «Хорошо, что такие рыбы клюют у тех, кто их отпускает! Респект и уважуха», — написал Егор Вячеславов.

Ранее URA.RU писало, что тюменских рыбаков предупредили о смертельной опасности на озере Андреевском. Из-за промоин люди рискуют провалиться под лед.

Фото:

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Тюменец поймал на Туре трофейную щуку весом более семи килограммов, однако пожалел рыбу и отпустил ее на волю. Видео улова мужчина опубликовал в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». «Прибыли на место, в течении 40 минут было глухо, ни тычка. Чуть позже мощнейший удар, палка в дугу, рев фрикциона, море адреналина и результат — трофей на 7200! Рыбалкой остались довольны, ни одна рыба в этот раз не пострадала, отправилась подрастать и радовать поклевками», — написал Иван Юрьевич в группе для рыбаков. Мужчина также поделился, что рыбалка состоялась на реке Туре. В комментариях подписчики поступок товарища по хобби одобрили. «Низкий поклон за отпущенную щуку. Пусть растет», — отметил Алексей Саранча. «Хорошо, что такие рыбы клюют у тех, кто их отпускает! Респект и уважуха», — написал Егор Вячеславов. Ранее URA.RU писало, что тюменских рыбаков предупредили о смертельной опасности на озере Андреевском. Из-за промоин люди рискуют провалиться под лед.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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