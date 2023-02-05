Фигуранту дела о растрате 250 млн рублей пермского завода продлили арест

06 февраля 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Ранее суд продлевал арест Уртаеву до 7 февраля Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Свердловский районный суд Перми продлил арест бизнесмену Артуру Уртаеву. Его обвиняют в растрате 250 млн рублей «Соликамского магниевого завода», которые он занял одному из акционеров предприятия Игорю Пестрикову. «Свердловский районный суд Перми продлил содержание под стражей индивидуального предпринимателя (ИП) из Подмосковья Артура Уртаева», — сообщает «РБК-Пермь». В декабре 2022 года суд продлил арест Уртаеву до 7 февраля. Предпринимателя из Подмосковья Артура Уртаева арестовали летом 2022 года. Ему предъявлено обвинение растрате в особо крупном размере. Заочно арестованному акционеру «СМЗ» предъявлено обвинение в пособничестве в растрате. По версии следствия, Уртаев, будучи гендиректором магниевого завода, заключил договор займа с одним из акционеров Пестриковым на сумму 250 млн рублей. Кредит был выдан под залог доли Пестрикова в убыточном предприятии «Ловозерский ГОК», которое не могло обеспечить возврат долга. Недавно акционер «СМЗ» подал заявление о признании его банкротом.

Свердловский районный суд Перми продлил арест бизнесмену Артуру Уртаеву. Его обвиняют в растрате 250 млн рублей «Соликамского магниевого завода», которые он занял одному из акционеров предприятия Игорю Пестрикову. «Свердловский районный суд Перми продлил содержание под стражей индивидуального предпринимателя (ИП) из Подмосковья Артура Уртаева», — сообщает «РБК-Пермь». В декабре 2022 года суд продлил арест Уртаеву до 7 февраля. Предпринимателя из Подмосковья Артура Уртаева арестовали летом 2022 года. Ему предъявлено обвинение растрате в особо крупном размере. Заочно арестованному акционеру «СМЗ» предъявлено обвинение в пособничестве в растрате. По версии следствия, Уртаев, будучи гендиректором магниевого завода, заключил договор займа с одним из акционеров Пестриковым на сумму 250 млн рублей. Кредит был выдан под залог доли Пестрикова в убыточном предприятии «Ловозерский ГОК», которое не могло обеспечить возврат долга. Недавно акционер «СМЗ» подал заявление о признании его банкротом.