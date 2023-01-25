Разыскиваемый экс-акционер Соликамского магниевого завода объявил о банкротстве

25 января 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Пестриков, получивший 250 млн рублей, говорит, что денег нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший акционер Соликамского магниевого завода (Пермский край) Игорь Пестриков подал заявление о признании себя банкротом. Бизнесмен, объявленный ранее в розыск, подал заявление в Арбитражный суд Москвы. «Пестриков Игорь Леонидович. Заявление о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) банкротом», — указано в картотеке суда. Пока даты рассмотрения документа нет. Ранее URA.RU рассказывало, что пермский Свердловский районный суд постановил заключить Пестрикова под стражу. По версии следствия, гендиректор завода СМЗ Артур Уртаев предоставил Пестрикову кредит в 250 млн рублей. В качестве обеспечения займа были учтены доли Пестрикова в предприятии «Ловозерский ГОК», которое оказалось убыточным. Следователи расценили действия Уртаева как растрату в особо крупном размере. Он находится под домашним арестом.

Бывший акционер Соликамского магниевого завода (Пермский край) Игорь Пестриков подал заявление о признании себя банкротом. Бизнесмен, объявленный ранее в розыск, подал заявление в Арбитражный суд Москвы. «Пестриков Игорь Леонидович. Заявление о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) банкротом», — указано в картотеке суда. Пока даты рассмотрения документа нет. Ранее URA.RU рассказывало, что пермский Свердловский районный суд постановил заключить Пестрикова под стражу. По версии следствия, гендиректор завода СМЗ Артур Уртаев предоставил Пестрикову кредит в 250 млн рублей. В качестве обеспечения займа были учтены доли Пестрикова в предприятии «Ловозерский ГОК», которое оказалось убыточным. Следователи расценили действия Уртаева как растрату в особо крупном размере. Он находится под домашним арестом.