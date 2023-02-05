05 февраля 2023
04 февраля 2023

В Магнитогорске скончался бизнесмен, судившийся с сыном экс-губернатора

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Православная Пасха в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, свечи, поминки, траур, служба, религия, православие
Виктор Тулупов скончался 6 февраля Фото:

В Магнитогорске Челябинской области на 70-м году жизни скончался бизнесмен Виктор Тулупов, судившийся с сыном экс-губернатора Бориса Дубровского Александром. Тулупов был основателем первого строительного кооператива Магнитогорска.

«В Магнитогорске скончался бывший владелец ПО „Монтажник“ Виктор Тулупов. Строитель умер 6 февраля на 70-м году жизни», — сообщил сайт «Верстов. инфо».

Кооператив «Монтажник» основал в августе 1988 года. Тулупов продал акции «Монтажника» сыну экс-губернатора в октябре 2017 года, сделка была оформлена в начале 2018 года. Годовой оборот компании на тот момент превышал 7 млрд рублей. В феврале 2018 «Монтажник» начал строить конгресс-холл к саммитам ШОС и БРИКС на реке Миасс в Челябинске, потратив более 4,5 млрд рублей из бюджета.

К настоящему времени «Монтажник» обанкрочен, бывший директор Алексей Павлюк осужден за мошенничество. Павлюк, как и Дубровский-младший, признаны банкротами. Александр Дубровский через суд пытается оспорить сделку по покупке «Монтажника», но арбитражный суд региона еще не вынес решение по иску.

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В Магнитогорске Челябинской области на 70-м году жизни скончался бизнесмен Виктор Тулупов, судившийся с сыном экс-губернатора Бориса Дубровского Александром. Тулупов был основателем первого строительного кооператива Магнитогорска. «В Магнитогорске скончался бывший владелец ПО „Монтажник“ Виктор Тулупов. Строитель умер 6 февраля на 70-м году жизни», — сообщил сайт «Верстов. инфо». Кооператив «Монтажник» основал в августе 1988 года. Тулупов продал акции «Монтажника» сыну экс-губернатора в октябре 2017 года, сделка была оформлена в начале 2018 года. Годовой оборот компании на тот момент превышал 7 млрд рублей. В феврале 2018 «Монтажник» начал строить конгресс-холл к саммитам ШОС и БРИКС на реке Миасс в Челябинске, потратив более 4,5 млрд рублей из бюджета. К настоящему времени «Монтажник» обанкрочен, бывший директор Алексей Павлюк осужден за мошенничество. Павлюк, как и Дубровский-младший, признаны банкротами. Александр Дубровский через суд пытается оспорить сделку по покупке «Монтажника», но арбитражный суд региона еще не вынес решение по иску.
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