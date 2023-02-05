В Магнитогорске скончался бизнесмен, судившийся с сыном экс-губернатора

Виктор Тулупов скончался 6 февраля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области на 70-м году жизни скончался бизнесмен Виктор Тулупов, судившийся с сыном экс-губернатора Бориса Дубровского Александром. Тулупов был основателем первого строительного кооператива Магнитогорска.

«В Магнитогорске скончался бывший владелец ПО „Монтажник“ Виктор Тулупов. Строитель умер 6 февраля на 70-м году жизни», — сообщил сайт «Верстов. инфо».

Кооператив «Монтажник» основал в августе 1988 года. Тулупов продал акции «Монтажника» сыну экс-губернатора в октябре 2017 года, сделка была оформлена в начале 2018 года. Годовой оборот компании на тот момент превышал 7 млрд рублей. В феврале 2018 «Монтажник» начал строить конгресс-холл к саммитам ШОС и БРИКС на реке Миасс в Челябинске, потратив более 4,5 млрд рублей из бюджета.

К настоящему времени «Монтажник» обанкрочен, бывший директор Алексей Павлюк осужден за мошенничество. Павлюк, как и Дубровский-младший, признаны банкротами. Александр Дубровский через суд пытается оспорить сделку по покупке «Монтажника», но арбитражный суд региона еще не вынес решение по иску.