Сын челябинского экс-губернатора хочет расторгнуть громкую сделку

Теперь в интересах Александра Дубровского (в центре)выступил его финансовый управляющий Фото: Илья Московец © URA.RU

Финансовый управляющий Александра Дубровского, обанкротившегося сына экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, требует признать недействительной сделку о покупке «ПО «Монтажник». Это следует из официального сообщения на сайте «Федресурс». Покупка компании в 2018 году была самой крупной сделкой Дубровских за тот период, когда глава семейства руководил регионом.

«Определением Арбитражного суда Челябинской области от 25 января 2022 года заявление о признании банкротом гражданина Дубровского Александра Борисовича признано обоснованным и введена процедура реструктуризация долгов. Финансовый управляющий сообщает о подаче 24 июня 2022 года в Арбитражный суд Челябинской области заявления о признании сделки должника недействительной — договора купли-продажи от 06 сентября 2017 года, согласно которому Тулупов В. Д. продает, а Дубровский А. Б. покупает и обязуется оплатить обыкновенные именные бездокументарные акции акционерного общества „Производственное объединение ‚Монтажник‘“», — говорится в уведомлении.

ПО «Монтажник» на данный момент признано банкротом, кредиторы пытаются взыскать с фирмы порядка 2 млрд рублей. Эксперты рынка считают попытку отменить сделку возможностью для Дубровского-младшего избежать вытекающих из этого проблем, поскольку его требуют привлечь к субсидиарной ответственности. Первый раз сын экс-губернатора попытался сделать это в прошлом году, заявив соответствующий иск в областной арбитраж, но получил отказ.

Тулупов продал акции «Монтажника» сыну экс-губернатора в октябре 2017 года, сделка была оформлена в начале 2018 года. Годовой оборот компании на тот момент превышал 7 млрд рублей. В феврале 2018 «Монтажник» начал строить конгресс-холл к саммитам ШОС и БРИКС на реке Миасс в Челябинске, потратив более 4,5 млрд рублей из бюджета. После этого проект заморозили и началось расследование уголовного дела. Бывший директор «Монтажника», Алексей Павлюк, заявил, что в крахе компании виноваты Дубровские — сам он арестован, ему предъявили обвинение по семи статьям УК РФ. Представители Дубровских обстоятельства, связанные с банкротством «Монтажника», не комментируют.

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