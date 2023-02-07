Полковник запаса назвал неожиданный способ атак ВСУ на Москву

Полковник запаса Хатылев: Киев может атаковать Москву квадрокоптерами

07 февраля 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

ВСУ могут нанести атаки на Москву с помощью квадрокоптеров, считает Сергей Хатылев Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ могут нанести атаки на Москву с помощью беспилотников, установленных на автомобилях, и квадрокоптеров. Об этом в беседе с URA.RU рассказал начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ (2007—2009 год) полковник запаса Сергей Хатылев. «До Москвы добраться можно разным путем. Можно беспилотник запустить. Сделать это, допустим, с автомобиля. Приехать на машине, выбрать какую-то позицию, где есть рядом радиотехническое подразделение или какая-то воинская часть, и запустить беспилотник. А если взять квадрокоптер размером 15 на 15 см, то это вообще можно с руки сделать», — объяснил Сергей Хатылев. Полковник запаса добавил, что такие атаки ВСУ могут совершать при помощи «пятой колонны» (люди, которых используют для достижения чужих политических целей). «А имея у нас огромную „пятую колонну“, они могут дать им задание запустить эти беспилотники, прежде заплатив им за это деньги», — подчеркнул Хатылев. Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов заявлял, что российскую систему ПВО могут преодолеть украинские дроны-камикадзе. Они способны наносить удары по инфраструктуре в пределах сотен километров.

ВСУ могут нанести атаки на Москву с помощью беспилотников, установленных на автомобилях, и квадрокоптеров. Об этом в беседе с URA.RU рассказал начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ (2007—2009 год) полковник запаса Сергей Хатылев. «До Москвы добраться можно разным путем. Можно беспилотник запустить. Сделать это, допустим, с автомобиля. Приехать на машине, выбрать какую-то позицию, где есть рядом радиотехническое подразделение или какая-то воинская часть, и запустить беспилотник. А если взять квадрокоптер размером 15 на 15 см, то это вообще можно с руки сделать», — объяснил Сергей Хатылев. Полковник запаса добавил, что такие атаки ВСУ могут совершать при помощи «пятой колонны» (люди, которых используют для достижения чужих политических целей). «А имея у нас огромную „пятую колонну“, они могут дать им задание запустить эти беспилотники, прежде заплатив им за это деньги», — подчеркнул Хатылев. Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов заявлял, что российскую систему ПВО могут преодолеть украинские дроны-камикадзе. Они способны наносить удары по инфраструктуре в пределах сотен километров.