В Тюменской политике предсказали, что выборы в регионе и пройдут в три дня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выборы губернатора Тюменской области, а также депутатов городской думы в 2023 году пройдут в три дня. Такой прогноз дал источник URA.RU, близкий к правительству региона.

«Выборы губернаторов 2022 года в регионах РФ показали, что трехдневное голосование позволяет качественнее выполнять поставленные перед внутренней политикой задачи. Это видно и по показателям явки, и по результатам. В Тюменской области, одном из ключевых регионов страны, иная картина практически невозможна. Бюджет на многодневку будет», — поделился источник URA.RU на условиях анонимности.

Прогноз подтвердил политолог Александр Безделов. «Практика успешно апробирована на выборах разного уровня. Именно такой формат оказался наиболее удачным. Скорее всего, так и будет. Решение, конечно, пойдет от федеральных властей. Региональному избиркому в этой ситуации необходима отмашка», — рассказал Александр Безделов.

В региональном избиркоме сообщили, что официальное решение будет принято в начале июня: сначала по выборам губернатора, а после — по Тюменской городской думе. Решение также будет приниматься с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и позиции избирательных комиссий Югры и Ямала. «Выборы губернатора Тюменской области проводятся на территории трех субъектов: Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. При принятии решения будет учитываться позиция избирательных комиссий автономных округов», — сообщили в тюменском избиркоме.

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