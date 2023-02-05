Президент Путин наградил тюменского врача

Президент России Владимир Путин наградил главного врача ГАУЗ ТО «Областной лечебно-реабилитационный центр» Джинну Лебедеву орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ президента был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени главного врача государственного автономного учреждения здравоохранения Тюменской области „Областной лечебно-реабилитационный центр“ Джинну Лебедеву. Президент Российской Федерации В.Путин», — сообщается в указе.
Ранее URA.RU писало о том, что глава государства объявил благодарность преподавателю Тюменского индустриального университета. Таким образом Путин отметил заслуги доцента кафедры федерального государственного учреждения высшего образования ТИУ Игоря Ефимовича.
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