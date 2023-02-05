05 февраля 2023

Президент Путин наградил тюменского врача

Тюменский врач получил от Путина орден «За заслуги перед Отечеством»
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Президент России Владимир Путин наградил главврача Областного лечебно-реабилитационного центра Фото:

Президент России Владимир Путин наградил главного врача ГАУЗ ТО «Областной лечебно-реабилитационный центр» Джинну Лебедеву орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ президента был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени главного врача государственного автономного учреждения здравоохранения Тюменской области „Областной лечебно-реабилитационный центр“ Джинну Лебедеву. Президент Российской Федерации В.Путин», — сообщается в указе.

Ранее URA.RU писало о том, что глава государства объявил благодарность преподавателю Тюменского индустриального университета. Таким образом Путин отметил заслуги доцента кафедры федерального государственного учреждения высшего образования ТИУ Игоря Ефимовича.

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Президент России Владимир Путин наградил главного врача ГАУЗ ТО «Областной лечебно-реабилитационный центр» Джинну Лебедеву орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ президента был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени главного врача государственного автономного учреждения здравоохранения Тюменской области „Областной лечебно-реабилитационный центр“ Джинну Лебедеву. Президент Российской Федерации В.Путин», — сообщается в указе. Ранее URA.RU писало о том, что глава государства объявил благодарность преподавателю Тюменского индустриального университета. Таким образом Путин отметил заслуги доцента кафедры федерального государственного учреждения высшего образования ТИУ Игоря Ефимовича.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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