Путин похвалил преподавателя тюменского университета

Президент России Владимир Путин объявил благодарность преподавателю Тюменского индустриального университета (ТИУ). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Распоряжение „О поощрении“. За заслуги в научно-педагогической сфере, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ Ефимовичу Игорю Аркадьевичу — доценту кафедры федерального государственного учреждения высшего образования ТИУ», — говорится в документе.
Ранее URA.RU писало, что Путин наградил сотрудников АО «Мостострой-11». Компания является ключевым подрядчиком правительства Тюменской области. Также президент РФ отметил орденом Дружбы вклад председателя тюменской гордумы Евгения Заболотного.
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