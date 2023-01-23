23 января 2023

Путин похвалил преподавателя тюменского университета

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Путин отметил тюменского преподавателя Фото:

Президент России Владимир Путин объявил благодарность преподавателю Тюменского индустриального университета (ТИУ). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Распоряжение „О поощрении“. За заслуги в научно-педагогической сфере, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ Ефимовичу Игорю Аркадьевичу — доценту кафедры федерального государственного учреждения высшего образования ТИУ», — говорится в документе.

Ранее URA.RU писало, что Путин наградил сотрудников АО «Мостострой-11». Компания является ключевым подрядчиком правительства Тюменской области. Также президент РФ отметил орденом Дружбы вклад председателя тюменской гордумы Евгения Заболотного.

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Президент России Владимир Путин объявил благодарность преподавателю Тюменского индустриального университета (ТИУ). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Распоряжение „О поощрении“. За заслуги в научно-педагогической сфере, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ Ефимовичу Игорю Аркадьевичу — доценту кафедры федерального государственного учреждения высшего образования ТИУ», — говорится в документе. Ранее URA.RU писало, что Путин наградил сотрудников АО «Мостострой-11». Компания является ключевым подрядчиком правительства Тюменской области. Также президент РФ отметил орденом Дружбы вклад председателя тюменской гордумы Евгения Заболотного.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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