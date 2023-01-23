Путин похвалил преподавателя тюменского университета

24 января 2023 в 22:59 Размер текста - 17 +

Путин отметил тюменского преподавателя Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин объявил благодарность преподавателю Тюменского индустриального университета (ТИУ). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Распоряжение „О поощрении“. За заслуги в научно-педагогической сфере, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ Ефимовичу Игорю Аркадьевичу — доценту кафедры федерального государственного учреждения высшего образования ТИУ», — говорится в документе. Ранее URA.RU писало, что Путин наградил сотрудников АО «Мостострой-11». Компания является ключевым подрядчиком правительства Тюменской области. Также президент РФ отметил орденом Дружбы вклад председателя тюменской гордумы Евгения Заболотного.

Президент России Владимир Путин объявил благодарность преподавателю Тюменского индустриального университета (ТИУ). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Распоряжение „О поощрении“. За заслуги в научно-педагогической сфере, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ Ефимовичу Игорю Аркадьевичу — доценту кафедры федерального государственного учреждения высшего образования ТИУ», — говорится в документе. Ранее URA.RU писало, что Путин наградил сотрудников АО «Мостострой-11». Компания является ключевым подрядчиком правительства Тюменской области. Также президент РФ отметил орденом Дружбы вклад председателя тюменской гордумы Евгения Заболотного.