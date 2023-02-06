Жители Златоуста сделали трактор на основе танка. Фото, видео

07 февраля 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Танковые гусеницы позволят мини-трактору легко преодолевать сугробы Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Златоуста (Челябинская область) Камил Поркунов и Владимир Медведев сделали трактор для уборки снега на танковых гусеницах. Как Поркунов рассказал URA.RU, управлять машиной смогут даже дети. «Трактор для уборки снега мы поставили на танковые гусеницы. В результате спецтехника имеет хорошие свойства по проходимости», — отметил URA.RU Поркунов. Навесное оборудование может быть любым. Первая модель предусматривает фронтальный бульдозерный отвал. В будущем появится модель с щеткой и задним плугом. Гусеницы позволяют перемещаться по сугробам. Мощности машины хватит, чтобы тянуть за собой внедорожник. Вес спецтехники составляет 400 кг. Конструкция в основном состоит из отечественных запчастей. Из иностранных в механизме только двигатель и фары. Управляется мини-трактор исключительно руками. Авторы рассказали URA.RU, что вести транспорт смогут подростки от 10 лет и люди с ограниченными возможностями здоровья. Есть пять передних передач и одна передача заднего хода. Поворот обеспечивается по принципу управления танком: рычагами влево и вправо. Для перемещения спецтехнике требуется бензин АИ-92. На создание первой модели мини-трактора понадобилось полтора месяца. В январе Поркунов завершил также создание танка Т-34. Военная техника отправится на горнолыжный курорт «Солнечная долина» в парк развлечений. Трактор легко транспортировать на прицепе к легковому автомобилю Фото: личный архив Камила Поркунова Управлять спецтехникой смогут взрослые и дети Фото: личный архив Камила Поркунова Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Златоуста (Челябинская область) Камил Поркунов и Владимир Медведев сделали трактор для уборки снега на танковых гусеницах. Как Поркунов рассказал URA.RU, управлять машиной смогут даже дети. «Трактор для уборки снега мы поставили на танковые гусеницы. В результате спецтехника имеет хорошие свойства по проходимости», — отметил URA.RU Поркунов. Навесное оборудование может быть любым. Первая модель предусматривает фронтальный бульдозерный отвал. В будущем появится модель с щеткой и задним плугом. Гусеницы позволяют перемещаться по сугробам. Мощности машины хватит, чтобы тянуть за собой внедорожник. Вес спецтехники составляет 400 кг. Конструкция в основном состоит из отечественных запчастей. Из иностранных в механизме только двигатель и фары. Управляется мини-трактор исключительно руками. Авторы рассказали URA.RU, что вести транспорт смогут подростки от 10 лет и люди с ограниченными возможностями здоровья. Есть пять передних передач и одна передача заднего хода. Поворот обеспечивается по принципу управления танком: рычагами влево и вправо. Для перемещения спецтехнике требуется бензин АИ-92. На создание первой модели мини-трактора понадобилось полтора месяца. В январе Поркунов завершил также создание танка Т-34. Военная техника отправится на горнолыжный курорт «Солнечная долина» в парк развлечений.