06 февраля 2023

Жители Златоуста сделали трактор на основе танка. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Танковые гусеницы позволят мини-трактору легко преодолевать сугробы Фото:

Жители Златоуста (Челябинская область) Камил Поркунов и Владимир Медведев сделали трактор для уборки снега на танковых гусеницах. Как Поркунов рассказал URA.RU, управлять машиной смогут даже дети.

«Трактор для уборки снега мы поставили на танковые гусеницы. В результате спецтехника имеет хорошие свойства по проходимости», — отметил URA.RU Поркунов.

Навесное оборудование может быть любым. Первая модель предусматривает фронтальный бульдозерный отвал. В будущем появится модель с щеткой и задним плугом. Гусеницы позволяют перемещаться по сугробам. Мощности машины хватит, чтобы тянуть за собой внедорожник. Вес спецтехники составляет 400 кг. Конструкция в основном состоит из отечественных запчастей. Из иностранных в механизме только двигатель и фары.

Управляется мини-трактор исключительно руками. Авторы рассказали URA.RU, что вести транспорт смогут подростки от 10 лет и люди с ограниченными возможностями здоровья. Есть пять передних передач и одна передача заднего хода. Поворот обеспечивается по принципу управления танком: рычагами влево и вправо. Для перемещения спецтехнике требуется бензин АИ-92.

На создание первой модели мини-трактора понадобилось полтора месяца. В январе Поркунов завершил также создание танка Т-34. Военная техника отправится на горнолыжный курорт «Солнечная долина» в парк развлечений.

Трактор легко транспортировать на прицепе к легковому автомобилю
Фото:
Управлять спецтехникой смогут взрослые и дети
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Жители Златоуста (Челябинская область) Камил Поркунов и Владимир Медведев сделали трактор для уборки снега на танковых гусеницах. Как Поркунов рассказал URA.RU, управлять машиной смогут даже дети. «Трактор для уборки снега мы поставили на танковые гусеницы. В результате спецтехника имеет хорошие свойства по проходимости», — отметил URA.RU Поркунов. Навесное оборудование может быть любым. Первая модель предусматривает фронтальный бульдозерный отвал. В будущем появится модель с щеткой и задним плугом. Гусеницы позволяют перемещаться по сугробам. Мощности машины хватит, чтобы тянуть за собой внедорожник. Вес спецтехники составляет 400 кг. Конструкция в основном состоит из отечественных запчастей. Из иностранных в механизме только двигатель и фары. Управляется мини-трактор исключительно руками. Авторы рассказали URA.RU, что вести транспорт смогут подростки от 10 лет и люди с ограниченными возможностями здоровья. Есть пять передних передач и одна передача заднего хода. Поворот обеспечивается по принципу управления танком: рычагами влево и вправо. Для перемещения спецтехнике требуется бензин АИ-92. На создание первой модели мини-трактора понадобилось полтора месяца. В январе Поркунов завершил также создание танка Т-34. Военная техника отправится на горнолыжный курорт «Солнечная долина» в парк развлечений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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