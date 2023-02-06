ВС РФ освободили Николаевку

В Минобороны сообщили, что российская армия освободила село Николаевку
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Село Николаевка в ДНР освобождено российскими военными. Об этом сообщили в Минобороны России.
«На донецком направлении […] освободили населенный пункт Николаевка Донецкой народной республики», — сообщили в ведомстве. Потери украинской армии составили 90 человек. Бои велись добровольцами штурмовых отрядов и ВС РФ.
Ранее в ЧВК «Вагнер» сообщали, что Николаевка находится под их оперативным контролем. Село находится севернее Бахмута.
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