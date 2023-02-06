ВС РФ освободили Николаевку

Минобороны РФ: российская армия освободила Николаевку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отвоеванные у СВУ села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, военные, ополченцы, днр, народная милиция, мобилизованные, новогнатовка
В Минобороны сообщили, что российская армия освободила село Николаевку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Село Николаевка в ДНР освобождено российскими военными. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На донецком направлении […] освободили населенный пункт Николаевка Донецкой народной республики», — сообщили в ведомстве. Потери украинской армии составили 90 человек. Бои велись добровольцами штурмовых отрядов и ВС РФ.

Ранее в ЧВК «Вагнер» сообщали, что Николаевка находится под их оперативным контролем. Село находится севернее Бахмута.

Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Село Николаевка в ДНР освобождено российскими военными. Об этом сообщили в Минобороны России. «На донецком направлении […] освободили населенный пункт Николаевка Донецкой народной республики», — сообщили в ведомстве. Потери украинской армии составили 90 человек. Бои велись добровольцами штурмовых отрядов и ВС РФ. Ранее в ЧВК «Вагнер» сообщали, что Николаевка находится под их оперативным контролем. Село находится севернее Бахмута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...