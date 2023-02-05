Президент РФ наградил четырех жителей ЯНАО

Президент России Владимир Путин наградил четырех жителей ЯНАО. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 6 февраля.
«Присвоить почетное звание „Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации“ Шарипову Такиулле Галиулловичу — генеральному директору общества с ограниченной ответственностью агрофирмы „Приполярная“, Ямало-Ненецкий автономный округ. За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник транспорта Российской Федерации“ Седлецкому Анатолию Владимировичу — дорожному мастеру акционерного общества „Ямальская железнодорожная компания“», — говорится в указе президента.
Владимир Сафонов, главный врач медицинского комплекса «Медвежье» медико-санитарной части ООО «Газпром добыча Надым», награжден медалью Луки Крымского за высокий профессионализм и заслуги в организации медицинской помощи в период распространения коронавирусной инфекции. За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Наталия Новосад — замдиректора по учебной работе средней школы №3 Нового Уренгоя.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин объявил благодарность слесарю-ремонтнику Евгению Филатову из Надыма. Распоряжение было опубликовано 6 декабря 2022 года.
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