Президент РФ наградил четырех жителей ЯНАО

06 февраля 2023 в 18:04 Размер текста - 17 +

Владимир Путин наградил четырех жителей Ямала Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил четырех жителей ЯНАО. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 6 февраля. «Присвоить почетное звание „Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации“ Шарипову Такиулле Галиулловичу — генеральному директору общества с ограниченной ответственностью агрофирмы „Приполярная“, Ямало-Ненецкий автономный округ. За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник транспорта Российской Федерации“ Седлецкому Анатолию Владимировичу — дорожному мастеру акционерного общества „Ямальская железнодорожная компания“», — говорится в указе президента. Владимир Сафонов, главный врач медицинского комплекса «Медвежье» медико-санитарной части ООО «Газпром добыча Надым», награжден медалью Луки Крымского за высокий профессионализм и заслуги в организации медицинской помощи в период распространения коронавирусной инфекции. За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Наталия Новосад — замдиректора по учебной работе средней школы №3 Нового Уренгоя. Ранее сообщалось, что Владимир Путин объявил благодарность слесарю-ремонтнику Евгению Филатову из Надыма. Распоряжение было опубликовано 6 декабря 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин наградил четырех жителей ЯНАО. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 6 февраля. «Присвоить почетное звание „Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации“ Шарипову Такиулле Галиулловичу — генеральному директору общества с ограниченной ответственностью агрофирмы „Приполярная“, Ямало-Ненецкий автономный округ. За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник транспорта Российской Федерации“ Седлецкому Анатолию Владимировичу — дорожному мастеру акционерного общества „Ямальская железнодорожная компания“», — говорится в указе президента. Владимир Сафонов, главный врач медицинского комплекса «Медвежье» медико-санитарной части ООО «Газпром добыча Надым», награжден медалью Луки Крымского за высокий профессионализм и заслуги в организации медицинской помощи в период распространения коронавирусной инфекции. За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Наталия Новосад — замдиректора по учебной работе средней школы №3 Нового Уренгоя. Ранее сообщалось, что Владимир Путин объявил благодарность слесарю-ремонтнику Евгению Филатову из Надыма. Распоряжение было опубликовано 6 декабря 2022 года.