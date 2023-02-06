В Тюменской области вырастут цены на жилье

07 февраля 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

В Тюменской области выросла себестоимость строительства жилья Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности На фоне подорожавшей себестоимости строительства, в Тюменской области вырастут цены на квартиры в новостройках. Такую версию URA.RU озвучил источник, близкий к строительной сфере. «Тюменские застройщики уже столкнулись с ростом цен на некоторые строительные и отделочные материалы. Дорожает все: от цемента до лакокрасочных материалов. Все идет к тому, что в обозримой перспективе стоимость квадратного метра жилья в новостройках из-за этого может вырасти на 10 — 15 тыс. рублей», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что себестоимость строительства жилья выросла, в том числе, из-за ухода с российского рынка ряда профильных компаний. «Люди годами работали с одними и теми же поставщиками и производителями. После того как зарубежные компании ушли из России, получился некий провал. Не так-то просто найти партнеров, которые будут поставлять стройматериалы надлежащего качества. А любой простой в строительстве — это деньги. И деньги приличные», — добавил инсайдер агентства. URA.RU обратилось за комментарием к крупнейшим тюменским компаниям-застройщикам «ЭНКО» и ГК «Меридиан». Ответы ожидаются. Многие зарубежные компании отказались от работы на российском рынке из-за санкций, введенных США и странами ЕС против РФ на фоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Западные лидеры открыто заявили о том, что хотят нанести максимальный урон по экономическому, социальному и гуманитарному секторам России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На фоне подорожавшей себестоимости строительства, в Тюменской области вырастут цены на квартиры в новостройках. Такую версию URA.RU озвучил источник, близкий к строительной сфере. «Тюменские застройщики уже столкнулись с ростом цен на некоторые строительные и отделочные материалы. Дорожает все: от цемента до лакокрасочных материалов. Все идет к тому, что в обозримой перспективе стоимость квадратного метра жилья в новостройках из-за этого может вырасти на 10 — 15 тыс. рублей», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что себестоимость строительства жилья выросла, в том числе, из-за ухода с российского рынка ряда профильных компаний. «Люди годами работали с одними и теми же поставщиками и производителями. После того как зарубежные компании ушли из России, получился некий провал. Не так-то просто найти партнеров, которые будут поставлять стройматериалы надлежащего качества. А любой простой в строительстве — это деньги. И деньги приличные», — добавил инсайдер агентства. URA.RU обратилось за комментарием к крупнейшим тюменским компаниям-застройщикам «ЭНКО» и ГК «Меридиан». Ответы ожидаются. Многие зарубежные компании отказались от работы на российском рынке из-за санкций, введенных США и странами ЕС против РФ на фоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Западные лидеры открыто заявили о том, что хотят нанести максимальный урон по экономическому, социальному и гуманитарному секторам России.