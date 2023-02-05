Медработников курганской больницы предупредили об увольнении

Медработники педиатрического отделения Шадринской больницы получили уведомления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Медработников педиатрического отделения Шадринской городской больницы (Курганская область) предупредили о предстоящем увольнении в связи с сокращением штата. Уведомления медики получили в конце января, рассказал URA.RU источник из медицинской сферы региона. В депздраве URA.RU ответили, что это связано с переводом педиатрического отделения в Шадринскую ЦРБ и всем работникам отделения предложат работу.

«Медработники педиатрического отделения Шадринской больницы получили уведомления об увольнении. В них указана ссылка на приказ департамента здравоохранения Курганской области от 23 января 2023 года об оптимизации организации оказания медицинской помощи детскому населению по профилю „педиатрия“ на территории Курганской области. Трудовые договоры будут расторгнуты в конце марта. Такие уведомления получили несколько сотрудников, некоторые из них собираются пойти на пенсию», — рассказал источник.

В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU пояснили, что для создания более комфортных условий для детей педиатрическое отделение переводится в здание ГБУ «Шадринская центральная районная больница». «В соответствии с действующим законодательством и в связи с проведением организационно-штатных мероприятий работники педиатрического отделения уведомлены о данных изменениях. Сокращения работников не планируется, всем будут предложены вакантные должности в ГБУ „Шадринская городская больница“, а также в ГБУ „Шадринская центральная районная больница“. Сокращения медперсонала в других медицинских организациях также не планируется», — ответили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что шадринцы выступили против закрытия стационара в детской больнице. Жители города беспокоились, что круглосуточный стационар детской больницы могут закрыть. В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU тогда ответили, что круглосуточный стационар для детей будет переведен в здание Шадринской ЦРБ после окончания ремонтных работ. В детской поликлинике продолжит работу дневной стационар для детей. Сокращение медицинского персонала не планируется.