Шадринцы обсуждают возможное закрытие стационара в детской больнице

В Шадринске детский стационар переедет из детской поликлиники в ЦРБ (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Шадринцы обсуждают возможное закрытие стационара в Шадринской детской больнице. В одной из групп Шадринска во «ВКонтакте» объявили о сборе подписей под обращением за сохранение стационара. В депздраве ответили URA.RU, что стационар закрывать не планируется, но его переведут из детской больницы в Шадринскую ЦРБ.

«Мамы города Шадринска просят помощи у всех, кому не безразлична судьба наших детей! Кто согласен побороться за права наших детей лечиться в своем городе. Нужны подписи на коллективное письмо по сохранению стационара в детской поликлинике», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Шадринск Подслушано» во «ВКонтакте». Горожанам предложили оставить комментарий, чтобы позже связаться с ними.

В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что закрытия детского стационара в Шадринске не будет. «В целях создания более комфортных условий для детей данное отделение будет переведено в здание Шадринской центральной районной больницы после окончания ремонтных работ и будет размещено в отремонтированных помещениях. Отметим, что при этом полностью сохраняется территориальная доступность медицинской помощи для детей Шадринска, так как районная больница так же, как и детская поликлиника, расположена на территории города», — готовится в ответе ведомства. В депздраве также уточнили, что в детской поликлинике продолжит работу дневной стационар для детей. Сокращение медицинского персонала не планируется.

Ранее URA.RU писало, что шадринцы выступали против закрытия отделений Шадринской БСМП. В августе 2022 году сотрудников отделений онкологии и кардиологии отправили в отпуска, а отделения закрыли. В депздраве тогда пояснили, что в Шадринской БСМП врач-кардиолог и врач-онколог временно уволились для перерасчета пенсии, и в сентябре, когда оба врача вернутся на работу, отделения откроют. Также шадринцы жаловались Путину на развал медицины, а депутат Шадринской гордумы проводил пикет против оптимизации здравоохранения.