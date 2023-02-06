06 февраля 2023
05 февраля 2023

Шансонье из Кургана назвал свой самый неудачный клип

Евгений Григорьев: клип «Играет Дассен» побил антирекорды просмотров и комментариев
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация Event пространства в Покровском Пассаже. Екатеринбург, микрофон, караоке
Клип, который выделил Евгений Григорьев, не собрал достаточного количества просмотров и комментариев Фото:

Шансонье Евгений Григорьев (Жека), родившийся в Кургане и написавший песню «Рюмка водки на столе», назвал свой самый неудачный клип. О собственных наблюдениях он рассказал в telegram-канале.

«Чего не ожидал, то и случилось. Уж не знаю, по какой причине, но [клип] „Играет Дассен“ побил все антирекорды просмотров и комментариев моего youtube-канала», — написал курганский музыкант.

При этом Григорьев отмечает, что судит исключительно по собственному профилю на платформе. Он предложил своим подписчикам самим определить, в чем кроется причина этой неудачи.

URA.RU писало ранее, что курганский артист, написавший «мегахит», отреагировал на слова Григория Лепса о выгодной покупке композиции. Представитель Евгения Григорьева подчеркивала в беседе с URA.RU, что шансонье сам считает сделку с Лепсом довольно удачной.

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Шансонье Евгений Григорьев (Жека), родившийся в Кургане и написавший песню «Рюмка водки на столе», назвал свой самый неудачный клип. О собственных наблюдениях он рассказал в telegram-канале. «Чего не ожидал, то и случилось. Уж не знаю, по какой причине, но [клип] „Играет Дассен“ побил все антирекорды просмотров и комментариев моего youtube-канала», — написал курганский музыкант. При этом Григорьев отмечает, что судит исключительно по собственному профилю на платформе. Он предложил своим подписчикам самим определить, в чем кроется причина этой неудачи. URA.RU писало ранее, что курганский артист, написавший «мегахит», отреагировал на слова Григория Лепса о выгодной покупке композиции. Представитель Евгения Григорьева подчеркивала в беседе с URA.RU, что шансонье сам считает сделку с Лепсом довольно удачной.
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