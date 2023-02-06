06 февраля 2023
05 февраля 2023

Власти района ХМАО поблагодарили главу градообразующего предприятия за помощь

© Служба новостей «URA.RU»
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Бренды ПМЭФ, газпром
Глава «Газпром трансгаз Югорск» оказал помощь в предоставлении транспорта для погрузки посылок Фото:

Власти Советского района (ХМАО) выразили благодарность генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петру Созонову за предоставлены транспорт для погрузки посылок в зону СВО. Соответствующая запись размещена на странице администрации района в социальной сети «ВКонтакте».

«„Посылка солдату“ отправлена. Отдельная благодарность Созонову Петру Михайловичу, генеральному директору ООО „Газпром трансгаз Югорск“ за предоставленный транспорт, а также студентам 3 курса группы „Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта“ и преподавателю Казарину Сергею Владимировичу БУ ХМАО — Югры „Советский политехнический колледж“ за помощь в погрузке посылок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инициатором поведения акции выступила партия «Единая Россия». Она приурочена ко Дню защитника Отечества и направлена на поддержку наших солдат, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее URA.RU сообщало, что в Советском районе (ХМАО) в рамках акции «Посылка солдату» жители и организации собрали более трех тонн гуманитарного груза. Глава района Евгений Буренков отметил активное участие в проведении акции большого количества добровольцев и однопартийцев из всех поселений Советского района.

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Власти Советского района (ХМАО) выразили благодарность генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петру Созонову за предоставлены транспорт для погрузки посылок в зону СВО. Соответствующая запись размещена на странице администрации района в социальной сети «ВКонтакте». «„Посылка солдату“ отправлена. Отдельная благодарность Созонову Петру Михайловичу, генеральному директору ООО „Газпром трансгаз Югорск“ за предоставленный транспорт, а также студентам 3 курса группы „Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта“ и преподавателю Казарину Сергею Владимировичу БУ ХМАО — Югры „Советский политехнический колледж“ за помощь в погрузке посылок», — говорится в сообщении. Отмечается, что инициатором поведения акции выступила партия «Единая Россия». Она приурочена ко Дню защитника Отечества и направлена на поддержку наших солдат, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Ранее URA.RU сообщало, что в Советском районе (ХМАО) в рамках акции «Посылка солдату» жители и организации собрали более трех тонн гуманитарного груза. Глава района Евгений Буренков отметил активное участие в проведении акции большого количества добровольцев и однопартийцев из всех поселений Советского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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