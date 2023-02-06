Власти района ХМАО поблагодарили главу градообразующего предприятия за помощь

07 февраля 2023 в 03:00 Размер текста - 17 +

Глава «Газпром трансгаз Югорск» оказал помощь в предоставлении транспорта для погрузки посылок Фото: Александр Мамаев © URA.RU Власти Советского района (ХМАО) выразили благодарность генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петру Созонову за предоставлены транспорт для погрузки посылок в зону СВО. Соответствующая запись размещена на странице администрации района в социальной сети «ВКонтакте». «„Посылка солдату“ отправлена. Отдельная благодарность Созонову Петру Михайловичу, генеральному директору ООО „Газпром трансгаз Югорск“ за предоставленный транспорт, а также студентам 3 курса группы „Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта“ и преподавателю Казарину Сергею Владимировичу БУ ХМАО — Югры „Советский политехнический колледж“ за помощь в погрузке посылок», — говорится в сообщении. Отмечается, что инициатором поведения акции выступила партия «Единая Россия». Она приурочена ко Дню защитника Отечества и направлена на поддержку наших солдат, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Ранее URA.RU сообщало, что в Советском районе (ХМАО) в рамках акции «Посылка солдату» жители и организации собрали более трех тонн гуманитарного груза. Глава района Евгений Буренков отметил активное участие в проведении акции большого количества добровольцев и однопартийцев из всех поселений Советского района.

Власти Советского района (ХМАО) выразили благодарность генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петру Созонову за предоставлены транспорт для погрузки посылок в зону СВО. Соответствующая запись размещена на странице администрации района в социальной сети «ВКонтакте». «„Посылка солдату“ отправлена. Отдельная благодарность Созонову Петру Михайловичу, генеральному директору ООО „Газпром трансгаз Югорск“ за предоставленный транспорт, а также студентам 3 курса группы „Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта“ и преподавателю Казарину Сергею Владимировичу БУ ХМАО — Югры „Советский политехнический колледж“ за помощь в погрузке посылок», — говорится в сообщении. Отмечается, что инициатором поведения акции выступила партия «Единая Россия». Она приурочена ко Дню защитника Отечества и направлена на поддержку наших солдат, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Ранее URA.RU сообщало, что в Советском районе (ХМАО) в рамках акции «Посылка солдату» жители и организации собрали более трех тонн гуманитарного груза. Глава района Евгений Буренков отметил активное участие в проведении акции большого количества добровольцев и однопартийцев из всех поселений Советского района.