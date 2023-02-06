Власти района ХМАО поблагодарили главу градообразующего предприятия за помощь

Власти Советского района (ХМАО) выразили благодарность генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петру Созонову за предоставлены транспорт для погрузки посылок в зону СВО. Соответствующая запись размещена на странице администрации района в социальной сети «ВКонтакте».
«„Посылка солдату“ отправлена. Отдельная благодарность Созонову Петру Михайловичу, генеральному директору ООО „Газпром трансгаз Югорск“ за предоставленный транспорт, а также студентам 3 курса группы „Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта“ и преподавателю Казарину Сергею Владимировичу БУ ХМАО — Югры „Советский политехнический колледж“ за помощь в погрузке посылок», — говорится в сообщении.
Отмечается, что инициатором поведения акции выступила партия «Единая Россия». Она приурочена ко Дню защитника Отечества и направлена на поддержку наших солдат, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.
Ранее URA.RU сообщало, что в Советском районе (ХМАО) в рамках акции «Посылка солдату» жители и организации собрали более трех тонн гуманитарного груза. Глава района Евгений Буренков отметил активное участие в проведении акции большого количества добровольцев и однопартийцев из всех поселений Советского района.
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