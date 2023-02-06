Fox News охарактеризовали стратегию Байдена на Украине по итогам года СВО

07 февраля 2023 в 04:26 Размер текста - 17 +

В СМИ назвали три причины неудачной реализации планов президента США Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден не имеет стратегии участия в конфликте между Россией и Украиной, не понимает мышление России и подрывает боеспособность собственной армии. К такому выводу пришли аналитики агентства Fox News накануне годовщины военных действий в Европе. «Поскольку крупнейший конфликт в Европе приближается к своей первой годовщине, всем стало очевидно, что президент Байден и его команда безопасности потерпели неудачу в своем продолжающемся планировании в отношении Украины. Есть три причины, по которым неспособность администрации Байдена разработать серьезную стратегию, основанную на реалистичных целях и приемлемых затратах, подвергает всех нас опасности», — указано в статье . Аналитики привели пример растущего потока высокотехнологичной военной техники, который направляется из США на Украину. По их мнению, в начале конфликта Байден здраво рассуждал, что эскалация конфликта современной техникой может привести к мировой войне. Однако на днях было объявлено о поставках 31 танка Abrams. Отсутствие последовательности в принятии решений авторы текста связали с возможным признаком ухудшения здоровья Байдена. Второй причиной аналитики называют неспособность понять образ мыслей противника. По их мнению, в Пентагоне опрометчиво полагают, что танк «Абрамс» изменит правила игры в конфликте. «Команда Байдена наивно полагает, что танки „Абрамс“ изменят динамику боя, поскольку они якобы превосходят российский основной боевой танк Т-90, модернизированный по сравнению с Т-72. Но Путин не идиот. Россия не сражается симметрично», — указано в статье. Третьим аргументом авторы материала указывают риск потери сверхсекретных технологий, которые попадают в руки противника. Кроме того, они называют безрассудным то, что Байден собственноручно истощает запасы оружия. Американский президент Джо Байден подтвердил планы США передать на Украину танки Abrams. Он также отметил, что американская военная помощь киевскому режиму не несет угрозы территориям России, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент США Джо Байден не имеет стратегии участия в конфликте между Россией и Украиной, не понимает мышление России и подрывает боеспособность собственной армии. К такому выводу пришли аналитики агентства Fox News накануне годовщины военных действий в Европе. «Поскольку крупнейший конфликт в Европе приближается к своей первой годовщине, всем стало очевидно, что президент Байден и его команда безопасности потерпели неудачу в своем продолжающемся планировании в отношении Украины. Есть три причины, по которым неспособность администрации Байдена разработать серьезную стратегию, основанную на реалистичных целях и приемлемых затратах, подвергает всех нас опасности», — указано в статье. Аналитики привели пример растущего потока высокотехнологичной военной техники, который направляется из США на Украину. По их мнению, в начале конфликта Байден здраво рассуждал, что эскалация конфликта современной техникой может привести к мировой войне. Однако на днях было объявлено о поставках 31 танка Abrams. Отсутствие последовательности в принятии решений авторы текста связали с возможным признаком ухудшения здоровья Байдена. Второй причиной аналитики называют неспособность понять образ мыслей противника. По их мнению, в Пентагоне опрометчиво полагают, что танк «Абрамс» изменит правила игры в конфликте. «Команда Байдена наивно полагает, что танки „Абрамс“ изменят динамику боя, поскольку они якобы превосходят российский основной боевой танк Т-90, модернизированный по сравнению с Т-72. Но Путин не идиот. Россия не сражается симметрично», — указано в статье. Третьим аргументом авторы материала указывают риск потери сверхсекретных технологий, которые попадают в руки противника. Кроме того, они называют безрассудным то, что Байден собственноручно истощает запасы оружия. Американский президент Джо Байден подтвердил планы США передать на Украину танки Abrams. Он также отметил, что американская военная помощь киевскому режиму не несет угрозы территориям России, передает RT.