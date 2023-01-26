В США рассказали о разнице стратегий Киева и Белого дома по завершению украинского конфликта

The New York Times: Киев и Белый дом преследуют разные цели в украинском конфликте

26 января 2023 в 09:31 Размер текста - 17 +

Киев и Вашингтон преследуют разные цели, считает The New York Times Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Цель Вашингтона в украинском конфликте комфортное перемирие, а не победа Украины. Об этом рассказал американский обозреватель общественного мнения Росс Даутат. «Осторожный подход президента [США Джо] Байдена и его команды к вооружениям, которые могут радикально изменить баланс войны, подталкивания, побуждающие Киев проявить открытость к переговорам, озабоченность по поводу слишком больших инвестиций в ущерб нашим азиатским обязательствам — все это указывает на то, что ближайшей целью Белого дома является благоприятное перемирие, а не полное поражение России», — сообщает Росс Даутат. Это не совпадает с представлениями Киева: он хочет получить как можно больше танков и вернуть каждый дюйм территории, отмечает он. Однако, по его словам, у Америки другие цели: Вашингтон поможет предотвратить эскалацию конфликта, но не поможет победить. Американский президент Джо Байден подтвердил планы США передать на Украину танки Abrams. Он также отметил, что американская военная помощь киевскому режиму не несет угрозы территориям России, передает RT. Он также отметил, что все европейские лидеры стремятся к завершению конфликта.

Цель Вашингтона в украинском конфликте комфортное перемирие, а не победа Украины. Об этом рассказал американский обозреватель общественного мнения Росс Даутат. «Осторожный подход президента [США Джо] Байдена и его команды к вооружениям, которые могут радикально изменить баланс войны, подталкивания, побуждающие Киев проявить открытость к переговорам, озабоченность по поводу слишком больших инвестиций в ущерб нашим азиатским обязательствам — все это указывает на то, что ближайшей целью Белого дома является благоприятное перемирие, а не полное поражение России», — сообщает Росс Даутат. Это не совпадает с представлениями Киева: он хочет получить как можно больше танков и вернуть каждый дюйм территории, отмечает он. Однако, по его словам, у Америки другие цели: Вашингтон поможет предотвратить эскалацию конфликта, но не поможет победить. Американский президент Джо Байден подтвердил планы США передать на Украину танки Abrams. Он также отметил, что американская военная помощь киевскому режиму не несет угрозы территориям России, передает RT. Он также отметил, что все европейские лидеры стремятся к завершению конфликта.