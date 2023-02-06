Евросоюз оставил лазейку для покупки нефти из РФ по рыночным ценам

07 февраля 2023 в 07:57 Размер текста - 17 +

Европа может закупать российскую нефть в обход санкциям, следует из документа с сайта Еврокомиссии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны Европы ввели потолок цен на нефть из России, однако оставили способы для закупки продукции по рыночным ценам. Так, ЕС может приобрести продукты из российской нефти, которые были произведены за рубежом. Это следует из официального документа на сайте Еврокомиссии. «Ограничения не касаются продукции, произведенной из российской нефти за рубежом, а также смесей нефтепродуктов», — следует из материла . Отмечается, что ограничения на экспорт нефти из России ранее были установлены при твердых ценах. Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали вводить против России санкции. Среди них: потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты. Такие ограничения были нужны для того, чтобы экономика РФ не пополнялась деньгами, которые идут на спецоперацию.

Страны Европы ввели потолок цен на нефть из России, однако оставили способы для закупки продукции по рыночным ценам. Так, ЕС может приобрести продукты из российской нефти, которые были произведены за рубежом. Это следует из официального документа на сайте Еврокомиссии. «Ограничения не касаются продукции, произведенной из российской нефти за рубежом, а также смесей нефтепродуктов», — следует из материла. Отмечается, что ограничения на экспорт нефти из России ранее были установлены при твердых ценах. Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали вводить против России санкции. Среди них: потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты. Такие ограничения были нужны для того, чтобы экономика РФ не пополнялась деньгами, которые идут на спецоперацию.