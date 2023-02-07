Во Франции обвинили Запад в покупке российской нефти за большие деньги

Евросоюз (ЕС) и Франция приобретают нефть у Индии, которая покупает ее у России, вследствие чего она достается западным странам по излишне высокой цене. Об этом рассказал французский политик и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
«ЕС и Франция массово скупают нефть в Индии, которая покупается у России! В итоге она обходится намного дороже, чем раньше», — написал Филиппо в социальных сетях. Он добавил, что точно такая же ситуация для Франции складывается и при покупке нефти у США, которые также приобретают ее у Индии.
Ранее стало известно, что при действующем потолке цен на нефть из России у западных стран остается возможность приобретать нефтепродукты, произведенные из российской нефти за рубежом, по рыночным ценам. Глава французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что западные санкции никак не повлияли на российскую экономику, так как поставки российской нефти в такие густонаселенные страны как Китай и Индия увеличились на 11,9%, передает RT.
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Евросоюз (ЕС) и Франция приобретают нефть у Индии, которая покупает ее у России, вследствие чего она достается западным странам по излишне высокой цене. Об этом рассказал французский политик и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. «ЕС и Франция массово скупают нефть в Индии, которая покупается у России! В итоге она обходится намного дороже, чем раньше», — написал Филиппо в социальных сетях. Он добавил, что точно такая же ситуация для Франции складывается и при покупке нефти у США, которые также приобретают ее у Индии. Ранее стало известно, что при действующем потолке цен на нефть из России у западных стран остается возможность приобретать нефтепродукты, произведенные из российской нефти за рубежом, по рыночным ценам. Глава французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что западные санкции никак не повлияли на российскую экономику, так как поставки российской нефти в такие густонаселенные страны как Китай и Индия увеличились на 11,9%, передает RT.