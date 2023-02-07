Newsweek: США отказались помогать Сирии после землетрясения

07 февраля 2023 в 09:03 Размер текста - 17 +

Мощное землетрясение в Турции задело также Сирию (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения После землетрясения, которое случилось в Турции и распространилось на Сирию, Россия заявила о помощи Дамаску. Однако США отказываются от помощи Сирии из-за политических разногласий. Об этом сообщает политический журналист, заместитель редактора Newsweek Том О’Коннор. «В то время как друзья и враги Соединенных Штатов пообещали гуманитарные усилия, чтобы помочь Дамаску справиться с разрушительным землетрясением, которое потрясло Сирию и соседнюю Турцию, США заявили, что не будут взаимодействовать с правительством президента Сирии Башара Асада», — говорится в материале . Автор уточняет, что причина конфликта между Америкой и Сирией, в частности, кроется в инциденте 2011 года. В тот год США отправили в Сирию военный отряд для подавления протестов, однако они переросли в гражданскую войну. Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение. Его эпицентр распространился еще и на территорию Сирии. К вечеру число погибших достигло 1121 человека, а ударная волна достигла шести стран. Днем президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Сирии Башару Асаду и предложил ему помощь в ликвидации последствий землетрясения, сообщает «Федеральная агентство новостей».

После землетрясения, которое случилось в Турции и распространилось на Сирию, Россия заявила о помощи Дамаску. Однако США отказываются от помощи Сирии из-за политических разногласий. Об этом сообщает политический журналист, заместитель редактора Newsweek Том О’Коннор. «В то время как друзья и враги Соединенных Штатов пообещали гуманитарные усилия, чтобы помочь Дамаску справиться с разрушительным землетрясением, которое потрясло Сирию и соседнюю Турцию, США заявили, что не будут взаимодействовать с правительством президента Сирии Башара Асада», — говорится в материале. Автор уточняет, что причина конфликта между Америкой и Сирией, в частности, кроется в инциденте 2011 года. В тот год США отправили в Сирию военный отряд для подавления протестов, однако они переросли в гражданскую войну. Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение. Его эпицентр распространился еще и на территорию Сирии. К вечеру число погибших достигло 1121 человека, а ударная волна достигла шести стран. Днем президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Сирии Башару Асаду и предложил ему помощь в ликвидации последствий землетрясения, сообщает «Федеральная агентство новостей».