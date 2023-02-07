Anadolu: после землетрясения в Турции погибло почти 3 тысячи человек

В результате мощного землетрясения на юге Турции количество погибших достигло 2921 человека, пострадали 15 834. Об этом сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям (AFAD).
«Число погибших после землетрясения в Турции добралось до отметки в 2921 человека», — передает данные AFAD турецкое издание Anadolu. Также в результате мощнейшего за последние годы землетрясения в регионе Кахраманмараш пострадало 15 834 человека.
Землетрясение, которое задело Сирию, произошло рано утром 6 февраля в Турции. Количество обрушившихся зданий достигло 5606. В Турцию прибыли спасатели МЧС России, которые будут в круглосуточном режиме оказывать помощь турецким коллегам в ликвидации последствий землетрясения, передает RT. Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил национальный траур до 12 февраля включительно, сообщает «Национальная служба новостей».
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В результате мощного землетрясения на юге Турции количество погибших достигло 2921 человека, пострадали 15 834. Об этом сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям (AFAD). «Число погибших после землетрясения в Турции добралось до отметки в 2921 человека», — передает данные AFAD турецкое издание Anadolu. Также в результате мощнейшего за последние годы землетрясения в регионе Кахраманмараш пострадало 15 834 человека. Землетрясение, которое задело Сирию, произошло рано утром 6 февраля в Турции. Количество обрушившихся зданий достигло 5606. В Турцию прибыли спасатели МЧС России, которые будут в круглосуточном режиме оказывать помощь турецким коллегам в ликвидации последствий землетрясения, передает RT. Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил национальный траур до 12 февраля включительно, сообщает «Национальная служба новостей».