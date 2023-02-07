В Екатеринбурге студенты РГППУ проходят опросы про отношение к спецоперации и мобилизации

У екатеринбургских студентов выясняют отношение к СВО и мобилизации Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Екатеринбурге студенты Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) 3-4 курсов бакалавриата и 2 курса магистратуры испугались прохождения опроса про отношение к спецоперации и мобилизации, который появился в информационном портале университета. Об этом URA.RU рассказали студенты вуза.

«Нас просят пройти анонимный опрос среди студентов очной формы обучения 3-4 курса бакалавриата и 2 курса магистратуры. Часть вопросов нацелена на то, чтобы узнать отношение студентов к спецоперации, мобилизации и тем, кто покинул Россию», — поделился в беседе с корреспондентом агентства студент РГППУ Илья (имя изменено).

По словам учащегося, многие стараются обойти данный опрос, так как каждому нужно вводить свой логин и пароль, по которому станет понятно, кто именно отвечал на вопросы. «Один из необычных вопросов касается союзного государства РФ и Беларуси в будущем», — сказал Илья.

Корреспондент URA.RU запросил комментарий от администрации университета. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее агентство сообщало, что в Екатеринбурге студенты УрФУ получили приглашения на военную службу. Такое уведомление появилось в личных кабинетах выпускников.

Екатеринбургские студенты проходят опросы про отношение к СВО и мобилизации Фото: студент РГППУ

У екатеринбургских студентов выясняют отношение к СВО и мобилизации Фото: студент РГППУ