Жители ХМАО смогут летать прямыми рейсами в Узбекистан

07 февраля 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

«Уральские авиалинии» получили разрешение на полеты из Нижневартовска в Узбекистан Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Летом 2023 года жители Нижневартовска смогут улететь прямыми рейсами в Узбекистан. Приказ о выдаче разрешений на совершение маршрутов появилось на сайте Росавиации. «В перечне заявлены и маршруты из Нижневартовска. Авиакомпания „Уральские авиалинии“ в рамках летнего расписания получила допуски на перевозку пассажиров в города Республики Узбекистан: Наманган, Ургенч, Фергана, Бухара, Самарканд», — сообщается в документе. Полученное от Росавиации разрешение дает авиакомпании осуществлять полеты по этим направлениям. Летнюю полетную программу формирует сама принимает авиакомпания. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО появятся новые авиарейсы до Сочи. Их анонсировала авиакомпания Nordwind Airlines.

Летом 2023 года жители Нижневартовска смогут улететь прямыми рейсами в Узбекистан. Приказ о выдаче разрешений на совершение маршрутов появилось на сайте Росавиации. «В перечне заявлены и маршруты из Нижневартовска. Авиакомпания „Уральские авиалинии“ в рамках летнего расписания получила допуски на перевозку пассажиров в города Республики Узбекистан: Наманган, Ургенч, Фергана, Бухара, Самарканд», — сообщается в документе. Полученное от Росавиации разрешение дает авиакомпании осуществлять полеты по этим направлениям. Летнюю полетную программу формирует сама принимает авиакомпания. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО появятся новые авиарейсы до Сочи. Их анонсировала авиакомпания Nordwind Airlines.