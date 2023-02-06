Жители ХМАО смогут летать прямыми рейсами в Узбекистан

Летом 2023 года жители Нижневартовска смогут улететь прямыми рейсами в Узбекистан. Приказ о выдаче разрешений на совершение маршрутов появилось на сайте Росавиации.
«В перечне заявлены и маршруты из Нижневартовска. Авиакомпания „Уральские авиалинии“ в рамках летнего расписания получила допуски на перевозку пассажиров в города Республики Узбекистан: Наманган, Ургенч, Фергана, Бухара, Самарканд», — сообщается в документе. Полученное от Росавиации разрешение дает авиакомпании осуществлять полеты по этим направлениям. Летнюю полетную программу формирует сама принимает авиакомпания.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО появятся новые авиарейсы до Сочи. Их анонсировала авиакомпания Nordwind Airlines.
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