Недострой продан 7 февраля за 1 млн 640 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия продала недостроенный отель в Металлургическом районе Челябинска за 1 млн 640 тысяч рублей. Объект бы изъят у ООО специализированного застройщика «Мечелстрой» по суду. Площадь застройки составляет 970 квадратных метров, сообщается на сайте мэрии.

«Сегодня, 7 февраля, состоялись публичные торги по продаже объекта незавершенного строительства, расположенного в Металлургическом районе на пересечении улиц Черкасская и 50-летия ВЛКСМ. Средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного строительства, переводятся бывшему собственнику объекта незавершенного строительства за вычетом расходов на подготовку и проведение аукциона», — сообщается на сайте.

На участке, который расположен на пересечении улиц Черкасская и 50-летия ВЛКСМ, разрешено строительство гостиничного комплекса квартирного типа со встроенными помещениями. Степень готовности отеля составляет семь процентов. Согласно документации, закончить строительство здания застройщик должен будет в течение трех лет.

Ранее в Челябинске сорвались торги по продаже вышеназванного отеля в Металлургическом районе. Стартовая цена лота составляла 1 миллион 71 тысячу 980 рублей. Продажа не состоялась по причине того, что на аукцион была подана всего одна заявка от ООО «Первая транспортная компания».

Недостроенный отель расположен в Металлургическом районе Челябинска на улице Черкасской Скрин: публичная карта Роскадастр