На цену жилья в Тюмени влияют факторы, не связанные со строительством. Инсайд

07 февраля 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Чем больше рядом с домом парковочных мест, и чем ближе торговый центр — тем больше придется заплатить за квартиру Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмени на цену жилья влияют не только затраты застройщиков. Об этом URA.RU рассказал источник в риэлторском сообществе Тюменской области. По его словам, в стоимость квадратного метра негласно включают коэффициенты, не связанные с ценой строительства. «Тут много косвенных факторов, о которых вам застройщик не расскажет никогда. Если рядом школа, парк, поликлиника — уже стоимость квадратного метра будет чуть выше, чем в менее удобном районе, хотя затраты на строительство одинаковые», — пояснил URA.RU источник. По его словам, одним из главных факторов, косвенно влияющих на цену жилья, является наличие на территории дома или по соседству парковочных мест. Последние несколько лет стоянки для авто являются главным аргументом в выборе жилья, считает источник URA.RU. «Люди готовы немного приплатить за возможность ставить свой автомобиль поближе к подъезду», — говорит он. Еще одним фактором, сильно влияющим на стоимость квартиры, собеседник URA.RU считает положение дома относительно крупных торговых центров. Наличие скверов и прогулочных зон так же добавит небольшой процент к цене за квадратный метр. «Если есть желание найти квартиру подешевле, стоит обращать внимание именно на не очень удобные дома, чуть в стороне от школ и торговых центров. Это не проблема, транспортная система в городе разветвленная, и вот она на цену не влияет», — заключает источник. О том, как в Тюменской области ведут контроль на рынке недвижимости, URA.RU спросило в региональном главном управлении строительства. Направлен письменный запрос, ответ на него ожидается. Ранее агентство рассказало, какие факторы влияют на стоимость вторичного жилья в Тюмени. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени на цену жилья влияют не только затраты застройщиков. Об этом URA.RU рассказал источник в риэлторском сообществе Тюменской области. По его словам, в стоимость квадратного метра негласно включают коэффициенты, не связанные с ценой строительства. «Тут много косвенных факторов, о которых вам застройщик не расскажет никогда. Если рядом школа, парк, поликлиника — уже стоимость квадратного метра будет чуть выше, чем в менее удобном районе, хотя затраты на строительство одинаковые», — пояснил URA.RU источник. По его словам, одним из главных факторов, косвенно влияющих на цену жилья, является наличие на территории дома или по соседству парковочных мест. Последние несколько лет стоянки для авто являются главным аргументом в выборе жилья, считает источник URA.RU. «Люди готовы немного приплатить за возможность ставить свой автомобиль поближе к подъезду», — говорит он. Еще одним фактором, сильно влияющим на стоимость квартиры, собеседник URA.RU считает положение дома относительно крупных торговых центров. Наличие скверов и прогулочных зон так же добавит небольшой процент к цене за квадратный метр. «Если есть желание найти квартиру подешевле, стоит обращать внимание именно на не очень удобные дома, чуть в стороне от школ и торговых центров. Это не проблема, транспортная система в городе разветвленная, и вот она на цену не влияет», — заключает источник. О том, как в Тюменской области ведут контроль на рынке недвижимости, URA.RU спросило в региональном главном управлении строительства. Направлен письменный запрос, ответ на него ожидается. Ранее агентство рассказало, какие факторы влияют на стоимость вторичного жилья в Тюмени.