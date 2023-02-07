Роспотребнадзор объявил об активизации COVID-19 в России

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В России фиксируется продолжение активизации эпидпроцесса по COVID-19 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В начале 2023 года отмечается продолжение активизации эпидемиологического процесса по коронавирусу. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Продолжается активизация эпидпроцесса по COVID-19», — сообщается на сайте федеральной службы. Там отметили, что более 60 тысяч новых случаев зафиксировано на пятой неделе 2023 года, что говорит о росте заболеваемости по сравнению с прошлой неделей на 33%.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов спрогнозировал начало седьмой волны коронавируса в России. Ожидается, что новая волна может достигнуть масштабов в 50 тысяч заболевших в сутки.

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В начале 2023 года отмечается продолжение активизации эпидемиологического процесса по коронавирусу. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. «Продолжается активизация эпидпроцесса по COVID-19», — сообщается на сайте федеральной службы. Там отметили, что более 60 тысяч новых случаев зафиксировано на пятой неделе 2023 года, что говорит о росте заболеваемости по сравнению с прошлой неделей на 33%. Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов спрогнозировал начало седьмой волны коронавируса в России. Ожидается, что новая волна может достигнуть масштабов в 50 тысяч заболевших в сутки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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