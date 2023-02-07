Количество погибших после землетрясения в Турции превысило 5 тысяч

Количество погибших в Турции и Сирии составляет 5021 человек (архивное фото)
новость из сюжетаВ Турции прошли мощные землетрясения
Общее число погибших в Турции и Сирии перевалило за пять тысяч. Об этом сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.
«Число погибших в Сирии и Турции превысило 5000 человек», — передает слова вице-президента телеканал
Мощное землетрясение в Турции и Сирии произошло 6 февраля. Магнитуда подземных толчков достигала 7,4 балла. Власти Турции запросили помощи в ликвидации последствий происшествия от других государств.
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