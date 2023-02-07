Количество погибших после землетрясения в Турции превысило 5 тысяч

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Количество погибших в Турции и Сирии составляет 5021 человек (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Турции прошли мощные землетрясения

Общее число погибших в Турции и Сирии перевалило за пять тысяч. Об этом сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.

«Число погибших в Сирии и Турции превысило 5000 человек», — передает слова вице-президента телеканал Sky News. Он добавил, что к 3419 погибшим в Турции дополнительно зарегистрировано 1602 в Сирии.

Мощное землетрясение в Турции и Сирии произошло 6 февраля. Магнитуда подземных толчков достигала 7,4 балла. Власти Турции запросили помощи в ликвидации последствий происшествия от других государств.

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Общее число погибших в Турции и Сирии перевалило за пять тысяч. Об этом сообщил вице-президент Турции Фуат Октай. «Число погибших в Сирии и Турции превысило 5000 человек», — передает слова вице-президента телеканал Sky News. Он добавил, что к 3419 погибшим в Турции дополнительно зарегистрировано 1602 в Сирии. Мощное землетрясение в Турции и Сирии произошло 6 февраля. Магнитуда подземных толчков достигала 7,4 балла. Власти Турции запросили помощи в ликвидации последствий происшествия от других государств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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