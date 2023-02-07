Шойгу: армия РФ освободила ряд населенных пунктов

Вооруженные силы РФ освободили населенные пункты Соледар, Клещеевку, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое, Николаевку. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Любовкое, Николаевка освобождены в результате наступательных действий российских войск», — заявил Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны. Министр уточнил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили более 6,5 тысяч человек. Кроме того были уничтожены 26 самолетов, 341 танк.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию РФ на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, целью операции является защита мирного населения Донбасса. Ранее сообщалось, что российская армия освободила Николаевку.
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