Тюменский экспортер готов отправить партию дерева в Турцию

07 февраля 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

Если сделка пройдет удачно, следующая партия тюменских пиломатериалов отправится в Египет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Тюменский экспортер, поставляющий пиломатериалы в страны бывшего СНГ, готовится отправить партию своей продукции в Турцию. Об этом предприниматель рассказал URA.RU на условиях анонимности. «Я сейчас продумываю логистику, рассчитываю потенциальные затраты и риски. Контракт пока не заключен, он есть в перспективе, но надо понимать все возможные трудности. Не хотел бы пока называть своего будущего партнера, но если дело выгорит, поставки, возможно, станут постоянными», — сообщил URA.RU предприниматель По его словам, предварительные договоренности он обсуждал с покупателем сам, вне рамок бизнес-миссий или тюменского экспортного форума. «Все эти форматы, безусловно, помогают очень бизнесу, но одними ими не прокормишься, надо самому искать себе способы заработать», — пояснил собеседник. Размер будущей первой партии бизнесмен не оглашает, так же пока не называет сумму, которую планирует выручить на первой сделке. Но если бизнес-экспансия в Турцию окажется успешной, следующим шагом станет Египет, рассказал экспортер. Ранее URA.RU рассказало о том, что тюменская древесина впервые отправилась в Арабские Эмираты. А с Турцией уже работает тюменский бизнесмен — он готовится к поставке соков местного производства.

Тюменский экспортер, поставляющий пиломатериалы в страны бывшего СНГ, готовится отправить партию своей продукции в Турцию. Об этом предприниматель рассказал URA.RU на условиях анонимности. «Я сейчас продумываю логистику, рассчитываю потенциальные затраты и риски. Контракт пока не заключен, он есть в перспективе, но надо понимать все возможные трудности. Не хотел бы пока называть своего будущего партнера, но если дело выгорит, поставки, возможно, станут постоянными», — сообщил URA.RU предприниматель По его словам, предварительные договоренности он обсуждал с покупателем сам, вне рамок бизнес-миссий или тюменского экспортного форума. «Все эти форматы, безусловно, помогают очень бизнесу, но одними ими не прокормишься, надо самому искать себе способы заработать», — пояснил собеседник. Размер будущей первой партии бизнесмен не оглашает, так же пока не называет сумму, которую планирует выручить на первой сделке. Но если бизнес-экспансия в Турцию окажется успешной, следующим шагом станет Египет, рассказал экспортер. Ранее URA.RU рассказало о том, что тюменская древесина впервые отправилась в Арабские Эмираты. А с Турцией уже работает тюменский бизнесмен — он готовится к поставке соков местного производства.