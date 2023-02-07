Олигарх запустил борьбу за важнейшую территорию Свердловской области

Миллиардер Комаров выдвинет претендента на пост главы Западного округа Свердловской области

Андрей Комаров включился в борьбу за кресло полпреда Куйвашева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Миллиардер Андрей Комаров пытается изменить расклад сил в свердловской власти. Экс-владелец ЧТПЗ лоббирует своего человека на пост представителя губернатора Евгения Куйвашева в Западном округе — вместо совсем недавно назначенного ставленника ТМК Андрея Язькова.

Смена власти в Западном округе случилась 31 января, когда ставший пенсионером Виталий Вольф подал в отставку. Новым полпредом назначили его 63-летнего зама Язькова, работавшего у губернаторов Росселя и Мишарина. Источники URA.RU знают, что на полпредский пост Язькова двигал холдинг ТМК (до марта-2022 был активом миллиардера Дмитрия Пумпянского), для которого запад региона и Первоуральск — святая святых.

С назначением оказался не согласен Комаров, у которого тоже есть интересы в территории. Считается, что в 2021 году бизнесмен несколько растерял власть в Западном округе, продав ЧТПЗ (владелец «Первоуральского НТЗ») холдингу Пумпянского. Желая вернуть былое величие, Комаров решил завести кого-то из своих людей на пост губернаторского полпреда. Теплые отношения с Куйвашевым в этом будут на руку, замечают инсайдеры.

Стремление миллиардера вновь завладеть округом неслучайно. До продажи ЧТПЗ территория была всецело подчинена ему. Тот же экс-полпред Вольф отдал 30 лет жизни «Первоуральскому НТЗ» и считался карманным чиновником Комарова. Возвращать влияние бизнесмен собрался не один. Если верить слухам, его младшие товарищи — мэр Первоуральска Игорь Кабец и депутат заксо, гендиректор «Киберстали» Алексей Дронов — подключились к кулуарной игре по просьбе шефа. Оба не смогли дать оперативные комментарии URA.RU, сославшись на занятость.

Интерес Комарова к креслу полпреда понятен, ведь представители Куйвашева в округах — не номинальные фигуры, как кажется многим. «Это люди, которые связывают глав с министрами и чиновниками резиденции. Они участвуют в согласовании мэров, формировании дум. Да, у них нет доступа к ресурсу, но есть политический вес», — объясняет собеседник в правительстве.

Сам Куйвашев, похоже, еще открыт для предложений по Западному округу. На это указывает приставка «и. о.», с которой назначен Язьков. У наблюдателей растет уверенность, что в течение года полпред сменится снова. Правда, опытные аппаратчики считают, что губернатор сделает выбор в пользу нейтральной фигуры, которая будет одинаково далека и от ТМК, и от Комарова.