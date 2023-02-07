Кадыров спрогнозировал сроки окончания спецоперации

Кадыров: спецоперация на Украине закончится до конца года
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Рамзан Кадыров считает, что спецоперация завершится в 2023 году Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Специальная военная операция на Украине закончится до конца текущего года. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что западные лидеры осознают свои ошибки и встанут на колени.

«До конца года спецоперация закончится. Неправильность своих действий европейские государства признают, Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией», — заявил Рамзан Кадыров в интервью министру Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву.

Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля. В цели спецоперации входит денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь мирным жителям Донбасса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что спецоперация могла бы закончиться после указания Киеву от Белого Дома, передает RT.

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Специальная военная операция на Украине закончится до конца текущего года. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что западные лидеры осознают свои ошибки и встанут на колени. «До конца года спецоперация закончится. Неправильность своих действий европейские государства признают, Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией», — заявил Рамзан Кадыров в интервью министру Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля. В цели спецоперации входит денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь мирным жителям Донбасса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что спецоперация могла бы закончиться после указания Киеву от Белого Дома, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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