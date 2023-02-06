Тюменцы начали скупать квартиры в новостройках

07 февраля 2023 в 17:42 Размер текста - 17 +

Тюменцы покупают жилье с использованием «Семейной ипотеки» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жители Тюмени стали чаще покупать квартиры в новостройках с использованием «Семейной ипотеки». Об этом URA.RU рассказал финансовый директор компании-застройщика «Меридиан» Александр Паточкин. По его словам, последние изменения в программе значительно расширили круг лиц, которые могут воспользоваться займом. «Если говорить о причине роста цен на квартиры именно в последний месяц, то он наблюдается из-за повышения спроса. Влияет новая программа „Семейной ипотеки“, под которую стало подходить больше людей, в какой-то степени влияют и субсидии от застройщиков», — рассказал Паточкин в беседе с URA.RU. Он добавил, что в начале 2022 года в Тюмени, как и по всей России, выросла себестоимость строительства жилья. По словам финансового директора ГК «Меридиан», в настоящее время она начала корректироваться в сторону уменьшения. При этом, по словам источников агентства, в ближайшее время квартиры в тюменских новостройках могут подорожать из-за перебоев в поставках строительных и отделочных материалов. Это связано с тем, что многие зарубежные компании и производители ушли с российского рынка на фоне санкций, введенных против РФ США и странами ЕС. Западные лидеры открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон по экономическому, социальному и гуманитарному секторам страны. Таким образом они отреагировали на проведение Российской Федерацией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Тюмени стали чаще покупать квартиры в новостройках с использованием «Семейной ипотеки». Об этом URA.RU рассказал финансовый директор компании-застройщика «Меридиан» Александр Паточкин. По его словам, последние изменения в программе значительно расширили круг лиц, которые могут воспользоваться займом. «Если говорить о причине роста цен на квартиры именно в последний месяц, то он наблюдается из-за повышения спроса. Влияет новая программа „Семейной ипотеки“, под которую стало подходить больше людей, в какой-то степени влияют и субсидии от застройщиков», — рассказал Паточкин в беседе с URA.RU. Он добавил, что в начале 2022 года в Тюмени, как и по всей России, выросла себестоимость строительства жилья. По словам финансового директора ГК «Меридиан», в настоящее время она начала корректироваться в сторону уменьшения. При этом, по словам источников агентства, в ближайшее время квартиры в тюменских новостройках могут подорожать из-за перебоев в поставках строительных и отделочных материалов. Это связано с тем, что многие зарубежные компании и производители ушли с российского рынка на фоне санкций, введенных против РФ США и странами ЕС. Западные лидеры открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон по экономическому, социальному и гуманитарному секторам страны. Таким образом они отреагировали на проведение Российской Федерацией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.